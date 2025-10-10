sports betsson
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ
Ο πρώην πρόεδρος της UEFA και μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου Μισέλ Πλατινί τόνισε πως «αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε», ενώ δημοσιοποίησε πως κατέληξε στη Γιουβέντους αντί για την Ιντερ

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
«Αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε. Τα πραγματικά προβλήματα του ποδοσφαίρου είναι διαφορετικά. Πρέπει να διατηρήσουμε το παιχνίδι ανθρώπινο. Θα άφηνα το VAR μόνο για περιπτώσεις οφσάιντ. Όλα τα άλλα εξαρτώνται από την ερμηνεία. Γι’ αυτό οι διαιτητές πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κρίνουν τον αγώνα με βάση τους κανόνες του αθλήματος», δήλωσε ο Πλατινί στην La Gazzetta dello Sport. Ο πρώην πρόεδρος της UEFA, ηλικίας 70 ετών, ήταν ομιλητής στο Festival dello Sport στο Τρέντο 2025 και η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Πλατινί έκανε μεγάλη καριέρα με τη Γιουβέντους τη δεκαετία του 1980 και κατέκτησε τρεις χρυσές μπάλες. Όμως, θα μπορούσε να πάει στην Ιντερ, όμως αυτό δεν έγινε μετά από παρέμβαση του Τζιάνι Ανιέλι.

«Είχα υπογράψει στην Ίντερ, αλλά δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ξένους (σ.σ. δεν αγωνίζονταν παίκτες ως κοινοτικοί και υπήρχε περιορισμός). Τότε ο Μπονιπέρτι με ρώτησε αν ήθελε να μιλήσω με τον avvocato (σ.σ. Τζιάνι Ανιέλι). Τον ρώτησα αν εννοεί τον δικό μου και μου απάντησε, όχι, τον άλλο. Όταν τον είδα από κοντά μου ζήτησε να κερδίσουμε το Champions League, του είπα “άστο πάνω μου” και εκεί άρχισε η ιστορία», αποκάλυψε ο Μισέλ Πλατινί.

Για τον Ανιέλι συμπλήρωσε: «Ο Ανιέλι είχε ένα χάρισμα μοναδικό. Δεν μιλούσε πολύ, αλλά σε έκανε να αισθάνεσαι σημαντικός».

Ο Πλατινί μίλησε και για το ότι ήταν συμπαθής και σε οπαδούς άλλων ομάδων και ανέλυσε γιατί: : «Το σημαντικό για εμένα ήταν να διασκεδάσω το κοινό, ποτέ δεν κορόιδεψα τους αντιπάλους, είχε μία διαφορετική προσέγγιση».

Θυμήθηκε μέχρι και τον χαμένο τελικό του 1983 στην Αθήνα από το Αμβούργο: «Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Το 1984 ήμουν ο κορυφαίος του Κόσμου. Η κατάταξη με τα επιτεύγματα των ποδοσφαιριστών είναι χαζομάρες. Δεν μπορείς να συγκρίνεις πρωταθλητές διαφορετικών εποχών».

Επίσης, άνοιξε την καρδιά του και γιατί κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 32 ετών: «Ήταν μία απόφαση περίπλοκη, ενώ προηγήθηκαν πολλοί τραυματισμοί. Υπήρχε η επιλογή να γυρίσω πιο πίσω και να παίξω όπως αργότερα ο Πίρλο, αλλά δεν ήθελα».

Εκανε μια ακόμη αποκάλυψη: «Στην οικογένειά μου δεν μιλούσαν ιταλικά. Κατά τ’ άλλα παρίστανα τον Ιταλό στη Γαλλία και τον Γάλλο στην Ιταλία. Λατρεύω την Ιταλία, τα χρόνια όμως πέρασαν βλέποντας μόνο ξενοδοχεία και στάδια. Πλέον, επιτέλους, κάνω τον τουρίστα. Η Γιουβέντους είναι το πάθος μου. Δεν είμαι Ιταλός, αλλά εκεί έγινα λίγο Τορίνεζος».

Ακόμη, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει διοικητική θέση στη Γιουβέντους: «Δεν ζεις δύο φορές μία ιστορία αγάπης»!

Ο Πλατινί ήταν ένας από τους κεντρικούς καλεσμένους στο Festival dello Sport στο Τρέντο 2025  και μίλησε σε εκδήλωση με τίτλο “Michel Platini: Le Roi” στο Auditorium Santa Chiara. Σε ένα σημείο είπε: «Η ζωή δεν είναι όμορφη αν δεν σκοράρεις»!

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»
Μπάσκετ 10.10.25

Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»

Παρά τη νίκη του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν είχε πολλά νεύρα και υπογράμμισε ότι δεν μπορούν οι πράσινοι να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων τους, αν στηρίζονται μόνο στον Ναν.

Σύνταξη
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ: Το δράμα της Γάζας που το Χόλιγουντ αρνείται να ομολογήσει
Φόβος παντού 10.10.25

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ: Το δράμα της Γάζας που το Χόλιγουντ αρνείται να ομολογήσει

Γιατί το βραβευμένο στο Φεστιβάλ Βενετίας δράμα για τη βάναυση δολοφονία της 6χρονης Παλαιστίνιας Χιντ Ρατζάμπ βρίσκει κλειστές πόρτες στην ισχυρή αγορά των ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Nick Gratwick: Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές
Ηνωμένο Βασίλειο 10.10.25

Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές

Η δίκη του 68χρονου Nick Gratwick, ο οποίος σχεδίαζε να βιάσει παιδιά ηλικίας μόλις έξι ετών, αποκαλύπτει τον προηγούμενο ρόλο του μεταξύ των οικολόγων διαδηλωτών

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»
Ελλάδα 10.10.25

Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»

Για προσπάθεια εκφοβισμού καταγγέλλει την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ήδη έχει αποταθεί στην Αστυνομία για συγκεκριμένο περιστατικό. Εκφράζει την ελπίδα από εδώ και πέρα η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει.

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες – Βαριά η σκιά του σκανδάλου
Πυκνώνουν τα σύννεφα 10.10.25

Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες - Βαριά η σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μη περαιτέρω έχει φτάσει η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο και αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου. Οι αγρότες, και μαζί με αυτούς και άλλοι φορείς του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας, βρίσκονται σε συνθήκες «βρασμού».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Εθνική Ελπίδων: Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» στη Γερμανία και η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου (vids)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Εθνική Ελπίδων: Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» στη Γερμανία και η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου (vids)

Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη μεγάλη νίκη στη Γερμανία - Η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου προς τον Μπότη, μετά τη λήξη.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης
Shutdown 10.10.25

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, αφού οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με ένα μέτρο χρηματοδότησης

Σύνταξη
Η παγίδα που ο Λανουά δεν έβαλε στους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η παγίδα που ο Λανουά δεν έβαλε στους διαιτητές

Ο Λανουά προτίμησε οι ρέφερι να κάνουν προπόνηση παρά να περάσουν από αγωνιστικά τεστ στο σεμινάριο για να μην προκύψουν... εκπλήξεις, με το κλίμα να είναι ήδη βαρύ εξαιτίας των πολλών λαθών

Βάιος Μπαλάφας
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε
Παλαιστίνη 10.10.25

Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία»

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Covid: Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία
Δικαστική απόφαση 10.10.25

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης
Axios 10.10.25

Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης

Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, όπου θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα, τη Δευτέρα. Δεν θα παραστεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι
Μπάσκετ 10.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
