Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ

«Αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε. Τα πραγματικά προβλήματα του ποδοσφαίρου είναι διαφορετικά. Πρέπει να διατηρήσουμε το παιχνίδι ανθρώπινο. Θα άφηνα το VAR μόνο για περιπτώσεις οφσάιντ. Όλα τα άλλα εξαρτώνται από την ερμηνεία. Γι’ αυτό οι διαιτητές πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κρίνουν τον αγώνα με βάση τους κανόνες του αθλήματος», δήλωσε ο Πλατινί στην La Gazzetta dello Sport. Ο πρώην πρόεδρος της UEFA, ηλικίας 70 ετών, ήταν ομιλητής στο Festival dello Sport στο Τρέντο 2025 και η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Πλατινί έκανε μεγάλη καριέρα με τη Γιουβέντους τη δεκαετία του 1980 και κατέκτησε τρεις χρυσές μπάλες. Όμως, θα μπορούσε να πάει στην Ιντερ, όμως αυτό δεν έγινε μετά από παρέμβαση του Τζιάνι Ανιέλι.

«Είχα υπογράψει στην Ίντερ, αλλά δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ξένους (σ.σ. δεν αγωνίζονταν παίκτες ως κοινοτικοί και υπήρχε περιορισμός). Τότε ο Μπονιπέρτι με ρώτησε αν ήθελε να μιλήσω με τον avvocato (σ.σ. Τζιάνι Ανιέλι). Τον ρώτησα αν εννοεί τον δικό μου και μου απάντησε, όχι, τον άλλο. Όταν τον είδα από κοντά μου ζήτησε να κερδίσουμε το Champions League, του είπα “άστο πάνω μου” και εκεί άρχισε η ιστορία», αποκάλυψε ο Μισέλ Πλατινί.

Για τον Ανιέλι συμπλήρωσε: «Ο Ανιέλι είχε ένα χάρισμα μοναδικό. Δεν μιλούσε πολύ, αλλά σε έκανε να αισθάνεσαι σημαντικός».

Ο Πλατινί μίλησε και για το ότι ήταν συμπαθής και σε οπαδούς άλλων ομάδων και ανέλυσε γιατί: : «Το σημαντικό για εμένα ήταν να διασκεδάσω το κοινό, ποτέ δεν κορόιδεψα τους αντιπάλους, είχε μία διαφορετική προσέγγιση».

Θυμήθηκε μέχρι και τον χαμένο τελικό του 1983 στην Αθήνα από το Αμβούργο: «Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Το 1984 ήμουν ο κορυφαίος του Κόσμου. Η κατάταξη με τα επιτεύγματα των ποδοσφαιριστών είναι χαζομάρες. Δεν μπορείς να συγκρίνεις πρωταθλητές διαφορετικών εποχών».

Επίσης, άνοιξε την καρδιά του και γιατί κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 32 ετών: «Ήταν μία απόφαση περίπλοκη, ενώ προηγήθηκαν πολλοί τραυματισμοί. Υπήρχε η επιλογή να γυρίσω πιο πίσω και να παίξω όπως αργότερα ο Πίρλο, αλλά δεν ήθελα».

Εκανε μια ακόμη αποκάλυψη: «Στην οικογένειά μου δεν μιλούσαν ιταλικά. Κατά τ’ άλλα παρίστανα τον Ιταλό στη Γαλλία και τον Γάλλο στην Ιταλία. Λατρεύω την Ιταλία, τα χρόνια όμως πέρασαν βλέποντας μόνο ξενοδοχεία και στάδια. Πλέον, επιτέλους, κάνω τον τουρίστα. Η Γιουβέντους είναι το πάθος μου. Δεν είμαι Ιταλός, αλλά εκεί έγινα λίγο Τορίνεζος».

Ακόμη, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει διοικητική θέση στη Γιουβέντους: «Δεν ζεις δύο φορές μία ιστορία αγάπης»!

Ο Πλατινί ήταν ένας από τους κεντρικούς καλεσμένους στο Festival dello Sport στο Τρέντο 2025 και μίλησε σε εκδήλωση με τίτλο “Michel Platini: Le Roi” στο Auditorium Santa Chiara. Σε ένα σημείο είπε: «Η ζωή δεν είναι όμορφη αν δεν σκοράρεις»!