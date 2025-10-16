Σημαντική πτώση της Εθνικής Ελλάδος στην κατάταξη της FIFA
Στην 48η θέση της κατάταξης της FIFA υποχώρησε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά τα τελευταία αποτελέσματά της στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026.
Η νέα κατάταξη της FIFA φέρνει την Εθνική Ελλάδας στην 48η θέση, μετά από πτώση οκτώ θέσεων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μεταβολές στο πρόσφατο διεθνές παράθυρο, με τη FIFA να ανακοινώνει επίσημα τη νέα λίστα στις 23 Οκτωβρίου.
Η πτώση φυσικά οφείλεται στις ήττες από Σκωτία και Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποτελέσματα που στέρησαν από την ομάδα σημαντικούς βαθμούς στη συνολική βαθμολογία. Συνολικά, η Ελλάδα έχασε 21,73 βαθμούς, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει από την 40ή στην 48η θέση, συγκεντρώνοντας πλέον 1.472,99 βαθμούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο η Σουηδία είχε μεγαλύτερη βαθμολογική απώλεια, χάνοντας 27,63 βαθμούς και οκτώ θέσεις.
«Πισογύρισμα»… ενός χρόνου
Η τρέχουσα θέση της Εθνικής επαναφέρει την ομάδα εκεί όπου βρισκόταν περίπου έναν χρόνο πριν, μετά την περίοδο ανόδου που είχε ακολουθήσει τις νίκες στο Nations League, με Αγγλία και Σκωτία.
Η υποχώρηση αυτή επηρεάζει και τη θέση της Ελλάδας στα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro 2028. Αν δεν υπάρξει βελτίωση στα επόμενα παιχνίδια, η Εθνική αναμένεται να βρεθεί στο 4ο γκρουπ, γεγονός που σημαίνει πιο δύσκολο δρόμο προς την πρόκριση.
Η επόμενη αγωνιστική περίοδος και οι εμφανίσεις στο Nations League 2026/27 θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ομάδας να ανακάμψει βαθμολογικά και να επανέλθει στις θέσεις που είχε κατακτήσει την τελευταία διετία.
