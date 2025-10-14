Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας

Στην ΕΠΟ δεν κρύβουν ότι αποτελεί αποτυχία που η Εθνική δεν προκρίνεται για μια ακόμη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης (σ.σ. στο μουντιάλ της Αμερικής), άσχετα αν δεν τη χρεώνουν στον ομοσπονδιακό προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Επίσης, δεν κρύβουν και τα παράπονα για τη διαιτησία, για τα δυο μέτρα και δυο σταθμά στους αγώνες Ελλάδα-Σκωτία 3-1 και Σκωτία-Λευκορωσία 2-1.

Μάλιστα, η αντίδραση της ΕΠΟ για τη διαιτησία είναι επίσημη. Η μάλλον, πιο επίσημη δεν γίνεται! Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης επικοινώνησε με την UEFA, όπου ανήκουν οι διεθνείς διαιτητές, και διαμαρτυρήθηκε για τα φάλτσα των ρέφερι. Η μια περίπτωση είχε να κάνει με τον αγώνα της Εθνικής στη Γλασκώβη, όπου στο τέλος, σύμφωνα με τον Γκαγκάτση, δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Ιωαννίδη, μια παράβαση που δεν είδε ο Νορβηγός διαιτητής Εσκάς, ενώ στην ΕΠΟ έχουν την υποψία ότι δεν την εξέτασε ούτε ο Ολλανδός VAR Φαν Μπέκελ. Επίσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης διαμαρτυρήθηκε και για την αντιμετώπιση της Σκωτίας στο παιχνίδι με τη Λευκορωσία, όπου στο 63’, κακώς ο Ρουμάνος διαιτητής Μπάρμπου με παρέμβαση του συμπατριώτη VAR Χάτεγκαν ακύρωσαν γκολ του Μαλάσχεβιτς, χωρίς κανένας να καταλάβει τον λόγο, δήθεν για οφσάιντ!

Αν το κανονικό γκολ μετρούσε, η Λευκορωσία θα είχε κάνει το 1-1. Αν το ματς τελείωνε ισόπαλο η Εθνική θα είχε ελπίδες για τη δεύτερη θέση.

Για να μην παρεξηγηθούμε στην ΕΠΟ δεν ρίχνουν αποκλειστικές ευθύνες για τον πρόωρο αποκλεισμό στη διαιτησία. Αλλωστε, και ο Μάκης Γκαγκάτσης επεσήμανε στον γενικό γραμματέα της UEFA Θόδωρο Θεοδωρίδη ότι η διαιτησία δεν είναι δικαιολογία. Όμως, θεωρούν ότι είναι μια παράμετρος που δεν πρέπει να αγνοήσουν, για αυτό και ο πρόεδρος της ΕΠΟ έκανε παράπονα.

Κατά τα άλλα δεν ασχολούνται με τον Γιοβάνοβιτς που επίσης έχει ευθύνη λόγω των επιλογών του. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί το καλύτερο έμψυχο υλικό των τελευταίων ετών, στηριζόμενους στους ίδιους παίκτες με προκατόχους του.

Ο Γιοβάνοβιτς έδειξε κατώτερος των περιστάσεων. Όμως, είναι δυνατόν να διαδηλώνουν από τώρα την στήριξή τους και να μην περιμένουν τα δυο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής με την Σκωτία (εντός) και την Λευκορωσία (εκτός); Αλλωστε, με τα χρήματα που του δίνει η ΕΠΟ (1,1 εκατ. ευρώ για το 2026/27), δεν είναι δυνατόν να μην βρει προπονητή από το πάνω ράφι.