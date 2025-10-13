Κανένα θέμα με Γιοβάνοβιτς στην Εθνική – Είχε τετ α τετ με τον Γκαγκάτση στα αποδυτήρια

Κανένα απολύτως θέμα δεν υπάρχει, όσον αφορά το μέλλον του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Ο έμπειρος τεχνικός είχε αφήσει ανοιχτά όλα τα δεδομένα στη συνέντευξη Τύπου επισημαίνοντας ότι θα μιλήσει με τον πρόεδρο της ΕΠΟ.

Ωστόσο, ο 63χρονος προπονητής είχε συνομιλία με τον Μάκη Γκαγκάτση στα αποδυτήρια όπου ξεκαθάρισαν την κατάσταση, εκφράζοντάς του την στήριξή του. Κάτι που ο πρόεδρος της ΕΠΟ είχε φροντίσει να τονίσει και στις δηλώσεις που είχε κάνει λίγο νωρίτερα.

Ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς είχε επισημάνει ότι δεν είναι άνθρωπος που παραιτείται και από την στιγμή που έχει την στήριξη της ΕΠΟ οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν κανονικά τη συνεργασία τους, με το βάρος πλέον να πέφτει στην προσπάθεια για πρόκριση στο επόμενο EURO.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ αφού πρώτα χαρακτήρισε ως αποτυχία τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, ανέφερε πως στηρίζει απόλυτα τους παίκτες και τον προπονητή

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκαγκάτσης:

«Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ απ’ την 4η αγωνιστική των προκριματικών αποτελεί αποτυχία. Κι αν δεν αποδεχθούμε οι ίδιοι τι είναι αποτυχία στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κανείς δεν θα θυμηθεί ούτε πόσο άδικα χάσαμε στην Σκωτία, ούτε σήμερα τα ατομικά λάθη.

Στο τέλος αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα. Ούτε τις ευκαιρίες θα θυμάται κανείς, αλλά το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν θα είμαστε στις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη στεναχώρια και απογοήτευση».

Όσον αφορά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Για να προλάβω οτιδήποτε κι αν ειπωθεί, και επειδή είναι ωραία η ανθρωποφαγία και η αρένα θέλει λίγο αίμα όταν υπάρχει αποτυχία, η διοίκηση στηρίζει πλήρως τον προπονητή. Γι’ αυτό, μάλιστα, ανανέωσε και το συμβόλαιο ανεξαρτήτως αν θα πηγαίναμε ή όχι στο Μουντιάλ. Στηρίζει απόλυτα αυτά τα παιδιά γιατί το μέλλον είναι μπροστά τους.

Επόμενος στόχος είναι το Euro 2028 είτε μέσω Nations League είτε μέσω των προκριματικών. Πριν απ’ αυτό, υπάρχουν δύο παιχνίδια με την Σκωτία και τη Λευκορωσία που θα πρέπει να τα κερδίσουμε γιατί η βαθμολογία είναι σημαντική για τις επόμενες κληρώσεις και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που μας στήριξε και θα μας στηρίζει».