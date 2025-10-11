Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει απογοήτευση μετά τη Σκωτία – Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη στη Δανία»

Η Εθνική άφησε πίσω της το ματς με την Σκωτία και επικεντρώνεται σε αυτό με τη Δανία (12/10, 21:45) για την τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ 2026. Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Χρήστος Τζόλης μίλησαν μίλησε για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και τόνισαν οτι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη που έκανε απέναντι στη Σκωτία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Για το τι χρειάζεται για τη νίκη: «Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι. Στη Γλασκώβη σε μεγάλη διάρκεια του ματς ήταν από τα πιο καλά μας παιχνίδια. Η Δανία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου και ο αγώνας μας θα πρέπει να ειναι μία συνέχεια του ματς με τη Σκωτία.

Πρέπει ν’ αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε με τη Σκωτία. Δεν ήταν λάθη που γίνονται συχνά. Μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι συνηθισμένα. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Να έχουμε όλα τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Δανία. Ο αντίπαλος δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τον αγώνα στην Ελλάδα».

Για το αν θα γίνουν αλλαγές, παρά την καλή εικόνα στη Σκωτία: «Υπάρχει μία απογοήτευση όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στη Σκωτία. Έχουμε ακόμα μία προπόνηση, υπάρχουν διάφορες σκέψεις κι ανάλογα με την αίσθηση που θα έχω για τους ποδοσφαιριστές… Δεν υπάρχει παίκτης που δεν θέλει ν’ αγωνιστεί ανεξάρτητα την κούραση. Έχω την τύχη να διαχειρίζομαι ένα πολύ καλό γκρουπ και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως κάνουμε εδώ κι έναν χρόνο».

Για το αν μπορεί η Εθνική να κάνει κάτι ανεξήγητο, όπως έκανε η Σκωτία εναντίον μας: «Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται και ειδικά στο επίπεδο των εθνικών ομάδων. Είναι παιχνίδια που γίνονται σε σύντομο διάστημα, δεν υπάρχει χρόνος για προετοιμασία. Επειδή η ποιότητα των παικτών είναι υψηλή, κάθε λάθος που οφείλεται σε έλλειψη συγκέντρωσης, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική δεν έχει νοοτροπία να παίζει για την ισοπαλία. Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Στα δύο τελευταία παιχνίδια δεχθήκαμε έξι γκολ που είναι ανεπίτρεπτο για τους στόχους που έχουμε. Κάναμε σπάνια λάθη. Ατομικά. Τα πληρώσαμε. Είναι παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολλά τα γκολ».

Τζόλης: «Να μην επαναλάβουμε τα εύκολα λάθη που εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος»

Ο Χρήστος Τζόλης εκπροσώπησε τους διεθνείς στη συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων τόνισε πως η ομάδα είναι ενωμένη και πως δεν πρέπει να επαναλάβει τα ίδια λάθη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζόλης

Για το κλίμα στην ομάδα και αν υπάρχει πίστη για τη νίκη: «Το κλίμα είναι πολύ καλό. Είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά είμαστε έτοιμοι».

Για το τι διαφορετικό πρέπει να κάνουν σε σχέση με το πρώτο ματς με τη Δανία: «Να μην επαναλάβουμε τα εύκολα λάθη που εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος. Να έχουμε περισσότερη ηρεμία στο δικό μας παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε».