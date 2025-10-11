Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»

Τον σεβασμό του για την Ελλάδα κατέθεσε ο προπονητής της Εθνικής Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ ενόψει της κυριακάτικης (12/10, 21:45) στην Κοπεγχάγη ανάμεσα για την 4η αγωνιστική των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Ο Ρίμερ τόνισε πως η Εθνική μας ηττήθηκε άδικα από τη Σκωτία την περασμένη Πέμπτη και πως για να μπορέσει η ομάδα του να κερδίσει θα πρέπει να πιάσει την κορυφαία απόδοσή της. Πρόσθεσε επίσης οτι η φιλοσοφία με την οποία θα παραταχθεί η Δανία απέναντι στην Ελλάδα θα είναι να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρίμερ στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με την Ελλάδα

«Ξέρουμε ότι μας περιμένει ένα δύσκολο ματς, αλλά παίζουμε εντός έδρας και ανυπομονούμε για αυτό. Επιστρέφουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και πάντα θέλουμε να νικάμε ανταποδίδοντας τη στήριξή τους.

Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό προς την Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου ηττήθηκε άδικα από την Σκωτία. Είναι μια ομάδα που έχει δείξει χαρακτήρα εκτός έδρας τα τελευταία χρόνια παίζοντας με μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με τα εντός της παιχνίδια.

Η Ελλάδα έχει αποδείξει πως είναι δυνατή απέναντι σε κορυφαίες ομάδες, όπως πέρυσι που νίκησε την Αγγλία στο »Γουέμπλεϊ». Είναι καλή στις αντεπιθέσεις και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό. Η Δανία πρέπει να κάνει μια κορυφαία εμφάνιση απέναντι στην Ελλάδα. Θα παίξουμε επιθετικά για να πάρουμε τη νίκη», εξήγησε ο 47χρονος τεχνικός.

Στο αγωνιστικό κομμάτι Ρίμερ αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τους Κρίστιαν Έρικσεν και Κρίστιαν Νόργκααρντ, οι οποίοι δεν ήταν στην αποστολή τον προηγούμενο μήνα. Αντιθέτως θα απουσιάσει ο αρχηγός, Πιέρ-Εμίλ Χόιμπιεργκ που «κιτρινίστηκε» με την Λευκορωσία και έτσι η Εθνική μας δεν θα τον βρει απέναντί του. Τη θέση του θα καλύψει ο Μόρτεν Φρέντρουπ της Τζένοα.