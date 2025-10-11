Δανία – Ελλάδα: Με 2.000 φιλάθλους στο «Πάρκεν» η Εθνική (vid)

Η Ελλάδα φιλοξενείται από τη Δανία το βράδυ της Κυριακής (12/10, 21:45) για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου της στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει ζωντανή στη «μάχη» της πρόκρισης.

Μάλιστα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα έχει και τη στήριξη του κόσμου, με περίπου 2.000 Έλληνες να αναμένονται στις εξέδρες του Πάρκεν, στο πλευρό της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Στην κεντρική πλατεία του Δημαρχείου της Κοπεγχάγης, το πρωί του Σαββάτου (11/10) βρέθηκαν και οι πρώτοι Έλληνες, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ολλανδία, ενώ κάποιοι θα βρεθούν στην πρωτεύουσα της Δανίας και από τη Γερμανία, αλλά και από τη χώρα μας.

Δείτε εικόνες από την κεντρική πλατεία του Δημαρχείου της Κοπεγχάγης ενόψει του Δανία – Ελλάδα