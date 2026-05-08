Ο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό του Γαζίτζι

Στο κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ (Κυριακή 10/5, 19:30) για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο συνδρομητικό κανάλι, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τον σοβαρό τραυματισμό του Γιουσούφ Γιαζίτζι.

«Ο Γιουσούφ τραυματίστηκε και είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Θα χειρουργηθεί και θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό. Θέλουμε να του στείλουμε τις ευχές μας για να έχει κουράγιο και να γυρίσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Βάσκος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για το γεγονός πως ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που έχει κερδίσει στην έδρα της Άστον Βίλα την τελευταία τριετία:

«Μας φέρνει αναμνήσεις, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έβλεπα χτες το παιχνίδι και θυμήθηκα τι είχαμε κάνει εκεί πριν από δύο χρόνια. Αυτές οι μνήμες υπάρχουν για να σου δίνουν κίνητρο να κάνεις ξανά κάτι παρόμοιο».

Για την διαχείριση μιας ήττας μετά από καλή εμφάνιση:

«Όντως δεν ήμασταν χειρότεροι από τον αντίπαλο και παρόλαυτα χάσαμε. Σε μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, περισσότερες από τον αντίπαλο, όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο.

Χαρίσαμε κάποια πράγματα στον αντίπαλο και αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξουμε. Παίζουμε ξανά απέναντι στον ΠΑΟΚ και αυτή τη φορά δεν πρέπει να τους χαρίσουμε τίποτα γιατί εκμεταλλεύονται τα λάθη που κάνουμε. Ιδιαίτερα στην άμυνα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί».

Για τον στόχο της ομάδας ενόψει των τελευταίων τριών αγωνιστικών:

«Κοιτάζουμε το δικό μας παιχνίδι. Κοιτάζουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι.

Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άλλοι και δεν έχουν να κάνουν με μας. Σίγουρα, σε ότι αφορά τον τίτλο, χρειαζόμαστε οι περισσότερες συνθήκες να είναι με το μέρος μας, όμως κυρίως πρέπει εμείς να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε».

Για την διαχείριση στο ρόστερ με τρία ματς μέσα σε επτά ημέρες:

«Θα σας πω πάλι το ίδιο. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε πιο μακριά από το επόμενο παιχνίδι. Όντως είναι τρία παιχνίδια πολύ κοντά το ένα με το άλλο, αλλά πρέπει να τελειώσει το πρώτο για να δούμε πως είναι η ομάδα. Παίξαμε τα τρία πρώτα παιχνίδια των playoffs σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα και τώρα θα παίξουμε τα επόμενα τρία μέσα σε μια εβδομάδα. Θα δούμε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ αν έχουμε κουρασμένους, τραυματίες ή προβλήματα με κάρτες και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε για το επόμενο».

Για τον Γιαζίτζι:

