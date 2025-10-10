Στην Κοπεγχάγη με πολύ δύσκολη αποστολή η Εθνική κόντρα στη Δανία (vids)

Η ήττα από την Σκωτία ανήκει στο παρελθόν για την Εθνική που έχει μπροστά της ένα πολύ κρίσιμο ματς με τη Δανία στο «Parken» (12/10, 21:45) για την τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Λίγο μετά τις 22:30 η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και από εκεί έφυγε κατευθείαν για το ξενοδοχείο για ξεκούραση.

Θυμίζουμε πως το πρωί η Εθνική προπονήθηκε στη Γλασκώβη και στη συνέχεια αναχώρησε για Δανία. Αύριο θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το κρίσιμο ματς με προπόνηση στο γήπεδο που θα διεξαχθεί το παιχνίδι.

Μετά το απρόσμενο αποτέλεσμα κόντρα στην Σκωτία η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια και για να μείνει στο κόλπο της πρόκρισης θέλει μόνο νίκη απέναντι στη Δανία. Πολύ δύσκολη αποστολή αλλά σίγουρα όχι ακατόρθωτη.