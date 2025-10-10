Για αλλού ξεκίνησε και αλλού της βγήκε αυτό το ποδοσφαιρικό ταξίδι της Ελλάδας. Της εθνικής μας ομάδας που έπειτα από την αποψινή ήττα με ανατροπή στη Γλασκώβη απο τη Σκωτία με 3-1, είναι με τη πλάτη στον τοίχο. Έτοιμη να αποχαιρετήσει τη φιλοδοξία της πρόκρισης στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Το σενάριο λιτό και κατανοητό στον όμιλο μας. Η Δανία και η Σκωτία έχουν απο 7 βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές με το μεταξύ τους 0-0 στην Κοπεγχάγη να ορίζει ως τώρα την κορυφή. Εμείς έχουμε τους τρεις της νίκης με την Λευκορωσία και μας απομένουν τρία ματς: Έξω με τη Δανία (12/10), μέσα με τη Σκωτία (15/11) και στην ουδέτερη Βουδαπέστη με την Λευκορωσία (18/11).

Την Κυριακή η Σκωτία φιλοξενεί τη Λευκορωσία που ως εδώ είναι ο σάκος του μποξ στο γκρουπ. Θα πάει στους 10 βαθμούς. Αν η Δανία νικήσει την Ελλάδα φτάνει και εκείνη τους 10. Θα είμαστε λοιπόν επτά βαθμούς πίσω και από τους δύο, με δύο αγωνιστικές να απομένουν. Άρα θα έχουμε χάσει και την πρώτη θέση που οδηγεί απευθείας στο Μουντιάλ. Και τη δεύτερη θέση που προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία με τα τέσσερα έξτρα εισιτήρια της ευρωπαϊκής ζώνης.

Με έναν βαθμό στη Δανία η βαθμολογία πιθανότατα θα είναι: Σκωτία 10, Δανία 8, Ελλάδα 4 άρα ακόμη θα έχουμε ελπίδες. Με νίκη λογικά: Σκωτία 10, Δανία 7, Ελλάδα 7. Δεν χρειάζονται λοιπόν άλλες γνώσεις στα μαθηματικά.