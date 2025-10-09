Περίπατος της Δανίας με τη Λευκορωσία (0-6) – Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής (pic)
Με άνεση και εμφάνιση η Δανία που διέλυσε τη Λευκορωσία. Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία του ομίλου όπου συμμετέχει η Εθνική Ελλάδας
Ένα πολύ εύκολο βράδυ είχε η Εθνική ομάδα της Δανίας απέναντι στην αντίστοιχη της Λευκορωσίας, την οποία και διέλυσε με 6-0 έκτος έδρας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η ομάδα του Μπράιαν Ρίμερ ήταν απλά καταιγιστική απέναντι στους αντιπάλους της και έφτασε σε μια θριαμβευτική νίκη που την κρατά στην κορυφή του ομίλου της Εθνικής μας ομάδας με μια πολύ καλή διαφορά τερμάτων.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Δανία να ανοίγει πολύ νωρίς το σκορ, με τον Βίκτορ Φρόχολντ να κάνει το 1-0 στο 14′. Μάλιστα, πέντε λεπτά αργότερα ο Ράσμους Χόιλουντ διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων για το 2-0. Στο 45′ ξανά ο επιθετικός της Νάπολι, με το δεύτερο γκολ του, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ το ημίχρονο έκλεισε στο 4-0 αφού στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πάτρικ Ντόργκου, στέλνοντας με αυτό το σκορ τις ομάδες στα αποδυτήρια.
Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, με τους Δανούς να μην αφήνουν το πόδι από το… γκάζι. Στο 66′ ο Άντερς Ντρέιερ έφερε τη διαφορά στα πέντε γκολ για το 5-0, ενώ το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ξανά ο ίδιος παίκτης στο 78′ για το τελικό 6-0.
Τα αποτελέσματα στον όμιλο της Εθνικής μας:
Σκωτία-Ελλάδα 3-1
Λευκορωσία-Δανία 0-6
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική:
12/10, 19:00 Σκωτία-Λευκορωσία
12/10, 21:45 Δανία-Ελλάδα
