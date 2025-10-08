sports betsson
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
Γιοβάνοβιτς: «Στο ματς με την Δανία τίποτα δεν λειτούργησε καλά, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα»
Ποδόσφαιρο 08 Οκτωβρίου 2025 | 21:02

Γιοβάνοβιτς: «Στο ματς με την Δανία τίποτα δεν λειτούργησε καλά, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα»

Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μίλησε για την αναμέτρηση που ακολουθεί με την Σκωτία, αλλά και για την κατάσταση του Καρέτσα.

Στη Γλασκώβη για το αυριανό (9/10, 21:45) παιχνίδι με την Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ βρίσκεται η Εθνική ομάδα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μιλάει για την κρίσιμη αναμέτρηση του Χάμπντεν Παρκ. Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τους Σκωτσέζους, αλλά και στην κατάσταση του Καρέτσα, που ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από ίωση.

«Είναι πολύ σοβαρό παιχνίδι. Και λόγω της ήττας με τη Δανία. Γίνεται πολύ πιο σημαντικό. Αλλά μια ομάδα που έχει στόχους μπροστά της είναι λογικό κάθε παιχνίδι να έχει ξεχωριστή σημασία. Λόγω της ήττας αλλά και της δυναμικής του αντιπάλου. Έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια των προκριματικών. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να έχουμε διάθεση. Όπως είπε ο Βαγγέλης πρέπει να είμαστε καλύτεροι από ότι τον Μάρτιο. Τα προκριματικά είναι 6 ματς σε 3 μήνες και δεν επιστρέφουν, έχει τεράστια σημασία για εμάς».

Για τις νίκες στη Βρετανία: «Λόγω των σημασιών των παιχνιδιών δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Όπως έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα των εθνικών που σε μια βδομάδα παίζουμε δύο παιχνίδια δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε καλά. Πρέπει να είμαστε σωματικά και πνευματικά έτοιμοι και να πάρουμε άμεσα αποτελέσματα. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι. Δεν σκέφτομαι αν τα αποτελέσματα είναι εδώ ή κάπου αλλού. Σκεφτόμαστε τον αυριανό αντίπαλο και την απόδοση που θα πρέπει να έχουμε», ανέφερε αρχικά ο Γιοβάνοβιτς.

Για τον ΜακΤόμινεϊ: «Είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι ο μόνος. Έχουν παίκτες με ποιότητα, σαν ομάδα έχουν και περισσότερες εμπειρίες και έχουν πολλούς παίκτες που μπορεί να είναι κρίσιμοι στο παιχνίδι. Ο προπονητής είναι έξι χρόνια εκεί. Είναι μια σοβαρή ομάδα και έτσι θα την αντιμετωπίσουμε».

Για τον Καρέτσα: «Ήρθε χθες το βράδι από το Βέλγιο. Είχε μια ίωση. Σήμερα δεν έχει πυρετό και θα κάνει κάποια πράγματα στην προπόνηση. Θα εξετάσουμε την κατάστασή του σήμερα και αύριο για να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Ελπίζουμε ότι με τη Δανία θα είναι σίγουρα διαθέσιμος».

Για όσα πρέπει να αλλάξει από το παιχνίδι με τη Δανία: «Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Δανία είναι καλό για να το συγκρίνουμε με το αυριανό. Δεν λειτούργησε τίποτα καλά. Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα, εννοώ ταπάντα. Εύχομαι να είναι μια πολύ κακή παρένθεση. Σίγουρα δεν σου δίνει πολλά. Δεν είναι άξιο ιδιαίτερου σχολιασμού. Ήταν ένα ματς που δεν λειτούργησε τίποτα καλά, ούτε με την μπάλα, ούτε χωρίς. Περισσότερα πράγματα θα μπορούσαμε να μάθουμε από άλλα παιχνίδια και όχι από αυτό. Θα ήθελα να το ξεχάσουμε παρόλο που ήταν πολύ σημαντικό για εμάς», πρόσθεσε ο Γιοβάνοβιτς.

Για Σκωτία: «Είναι διαφορετική διοργάνωση. Είναι σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο. Δεν θα έχει διαφορές ο τρόπος παιχνιδιού των δύο ομάδων. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και διάθεση θα είναι εκείνη που θα το κερδίσει».

Αν θα ρισκάρει με τον Καρέτσα: «Στην περίπτωσή του δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε ότι είναι 50-50. Προτιμάμε να βασιζόμαστε σε παίκτες που βρίσκονται στο 100%».

Για το ότι η Σκωτία θα θέλει εκδίκηση: «Δεν είμαι σε φάση που πρέπει να αντιληφθώ την προετοιμασία της Σκωτίας. Ξέρουμε και είναι φυσικό ότι η Σκωτία στην έδρα της θα έχει υποστήριξη από τον κόσμο και θα έχει μια δυναμική που πάντα έχει. Εμείς σκεφτόμαστε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».

