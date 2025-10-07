Εθνική Ελλάδας: Έφτασε στη Γλασκώβη η αποστολή, την περίμενε ο Καρέτσας (vids)

Στην Γλασκώβη βρίσκεται η αποστολή της Εθνική μας ομάδας από το βράδυ της Τρίτης (7/10), προκειμένου την Πέμπτη (9/10, 21:45) να αντιμετωπίσει τη Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στην πρωτεύουσα της Σκωτίας περίμενε τους διεθνείς μας και μία μικρή έκπληξη. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που αισθάνεται καλά πλέον και ταξίδεψε νωρίτερα για Γλασκώβη, υποδέχθηκε τους συμπαίκτες του.

Στα παρακάτω βίντεο θα δείτε τους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έφτασαν στη Σκωτία λίγο μετά τις 21:00 ώρα Ελλάδας και θα συνεχίσουν εκεί την προετοιμασία τους για τον μεγάλο αγώνα της Πέμπτης.

Δείτε τα σχετικά βίντεο: