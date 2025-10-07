Στην αποστολή της Εθνικής για Σκωτία και Δανία ο Καρέτσας
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα είναι κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα ματς με Σκωτία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Ευχάριστα νέα για την Εθνική Ελλάδας ενόψει των επερχόμενων αναμετρήσεων με Σκωτία (09/10, 21:45) και Δανία (12/10, 21:45), καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αισθάνεται πολύ καλύτερα και είναι έτοιμος να ταξιδέψει για τη Γλασκώβη.
Ο 18χρονος άσος, που ταλαιπωρήθηκε από ίωση, είχε μείνει εκτός προπονήσεων, όμως πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως την αδιαθεσία του και θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Καρέτσας αναμένεται να βρεθεί στη Γλασκώβη το βράδυ της Τρίτης (07/10), προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της «γαλανόλευκης».
Πετάει το απόγευμα της Τρίτης για Γλασκώβη η Εθνική
Η είδηση προκάλεσε χαμόγελα στο τεχνικό επιτελείο, καθώς ο νεαρός εξτρέμ αποτελεί μια από τις πιο υποσχόμενες παρουσίες της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου και λογίζεται ως πολύτιμη λύση ενόψει των δύο σημαντικών αναμετρήσεων.
Η προετοιμασία της Εθνικής ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης (07/10) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Μετά το γεύμα της ομάδας, η αποστολή θα αναχωρήσει στις 16:30 από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τη Σκωτία.
