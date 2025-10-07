Στην αποστολή της Εθνικής για Σκωτία και Δανία ο Καρέτσας

Ευχάριστα νέα για την Εθνική Ελλάδας ενόψει των επερχόμενων αναμετρήσεων με Σκωτία (09/10, 21:45) και Δανία (12/10, 21:45), καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αισθάνεται πολύ καλύτερα και είναι έτοιμος να ταξιδέψει για τη Γλασκώβη.

Ο 18χρονος άσος, που ταλαιπωρήθηκε από ίωση, είχε μείνει εκτός προπονήσεων, όμως πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως την αδιαθεσία του και θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Καρέτσας αναμένεται να βρεθεί στη Γλασκώβη το βράδυ της Τρίτης (07/10), προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της «γαλανόλευκης».

Πετάει το απόγευμα της Τρίτης για Γλασκώβη η Εθνική

Η είδηση προκάλεσε χαμόγελα στο τεχνικό επιτελείο, καθώς ο νεαρός εξτρέμ αποτελεί μια από τις πιο υποσχόμενες παρουσίες της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου και λογίζεται ως πολύτιμη λύση ενόψει των δύο σημαντικών αναμετρήσεων.

Η προετοιμασία της Εθνικής ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης (07/10) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Μετά το γεύμα της ομάδας, η αποστολή θα αναχωρήσει στις 16:30 από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τη Σκωτία.