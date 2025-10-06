Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης
Μία ακόμα προσθήκη υπήρξε στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος κάλεσε στην Εθνική Ελλάδος τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι άρρωστος και γι΄αυτό και ο Σερβοέλληνας τεχνικός κάλεσε τον 23χρονο μεσοεπιθετικό προκειμένου να έχει ακόμη μία λύση, ενόψει των αγώνων με Σκωτία (9/10) και Δανία (12/10), αμφότερα εκτός έδρας.
Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα του Καρέτσα, ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο ο παίκτης της Γκενκ ταξιδέψει απευθείας αύριο (7/9) από το Βέλγιο στη Σκωτία και να ενσωματωθεί στην αποστολή.
Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης
Ο Παύλος Παντελίδης είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται ως επιθετικός για την ομάδα της Κηφισιάς. Γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2002 στην Αθήνα και στην καριέρα του έχει περάσει από τα τμήματα υποδομής της Νέας Ιωνίας και του Παναθηναϊκού, πριν καταλήξει στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.
