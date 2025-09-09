Γιοβάνοβιτς: «Δείξαμε όλες μας τις αδυναμίες – Δεν είναι η πραγματική εικόνα μας αυτή»

Η Εθνική μας ηττήθηκε με 3-0 από τη Δανία για τη 2η αγωνιστική του Γ’ ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να παραδέχεται πως η ομάδα του φανέρωσε όλες τις αδυναμίες της απέναντι στους Δανούς. Ωστόσο ο Ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε οτι δεν είναι αυτό το πραγματικό πρόσωπο της Εθνικής εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα κανάλια Novasports:

«Ποτέ στη διάρκεια του αγώνα δεν καταφέραμε να μπούμε στο ματς όπως ξέρουμε. Είχαμε νευρικότητα, έλλειψη καθαρού μυαλού και δεν μπορέσαμε να ελέγξουν τον ρυθμό. Πήγε σε έναν ρυθμό που ήταν τελείως λάθος για εμάς. Δείξαμε όλες τις αδυναμίες που μπορεί να έχουμε ως ομάδα.

Το ξέραμε ότι η Δανία είναι μία ομάδα με παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις. Ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν θεωρώ ότι η πραγματική κατάσταση είναι αυτή που φάνηκε στο σημερινό παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Νομίζω εμείς κάναμε πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις και στις αποφάσεις. Χάσαμε πολλές μπάλες και δεν είχαμε ιδέα τι να κάνουμε με τη μπάλα. Ήταν πρωτοφανές. Προπονητικά με πληγώνει γιατί δεν ξέραμε τι να κάνουμε.

Έχουμε συνειδητοποιημένα παιδιά. Δεν ήταν παιχνίδι που μας ταίριαξε. Δεν ήταν κάτι συνηθισμένο για εμάς. Είμαι σίγουρος πως και οι ίδιοι είναι απογοητευμένοι και θα σκεφτούν πολύ γιατί είχαμε αυτή την εικόνα. Στα επόμενα παιχνίδια να έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα».