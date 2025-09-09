Μπακασέτας: «Τίποτα δεν πήγε καλά, αλλά δεν θα βάλουμε το κεφάλι κάτω»

Απότομη… προσγείωση για την Εθνική μας ομάδα με βαριά ήττα με 0-3 από τη Δανία στο στάδιο «Γ’ Καραϊσκάκης» για τη 2η αγωνιστική του Γ’ ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ. Ο Τάσος Μπακασέτας σε δηλώσεις του μετά το ματς παραδέχθηκε οτι η ελληνική ομάδα ήταν κατώτερη των περιστάσεων, ωστόσο τόνισε οτι τίποτα δεν έχει χαθεί στη μάχη για την πρόκριση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Τάσος Μπακασέτας

«Τίποτα δεν πήγε καλά σήμερα. Ο αντίπαλος ήταν ανώτερος σε όλη τη διάρκεια, αλλά δεν θα βάλουμε το κεφάλι κάτω. Είτε κάναμε νίκη είτε όπως τώρα ήττα, έχουμε ακόμη δρόμο.

Έχουμε ελπίδες, είναι το δεύτερο παιχνίδι μόλις, μας πλήγωσε αλλά δεν τελειώνει κάτι στο δεύτερο παιχνίδι.

Δεν πήγε τιποτα καλά. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Δεν παίξαμε καλά ούτε στην άμυνα , ούτε στην επίθεση. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Γι’αυτό χάσαμε με τρία μηδέν. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας. Να βρούμε πάλι τον εαυτό μας.

Όλα παίζουν ρόλο, δεν μιλάω για δεύτερη θέση, ούτε αποκλείω την πρώτη. Θα τα δώσουμε όλα για να επιστρέψουμε πάλι. Θα φανεί πιο μετά».