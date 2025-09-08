Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
Η Εθνική Ελλάδας κατέχει πλέον την τρίτη θέση στον όμιλό της με το όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ να δυσκολεύει. Αυτό είναι το πρόγραμμα των επικείμενων εκτός έδρας αγωνιστικών και η βαθμολογία
Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε από τη Δανία με 3-0 και πλέον υποχώρησε στην τρίτη θέση στον όμιλό της μετά και την επικράτηση της Σκωτίας με 2-0 εναντίον της Λευκορωσίας.
Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, τα επόμενα εκτός έδρας κρίσιμα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις (9/10) κόντρα σε Σκωτία και (12/10) με Δανία αντίστοιχα.
Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του ομίλου της Ελλάδας έχει ως εξής
9/10: Σκωτία – Ελλάδα, Λευκορωσία – Δανία
12/10: Δανία – Ελλάδα, Σκωτία – Λευκορωσία
15/11: Ελλάδα – Σκωτία, Δανία – Λευκορωσία
18/11: Λευκορωσία – Ελλάδα, Σκωτία – Δανία.
Η βαθμολογία του ομίλου
