Η Δανία διπλασιάζει τα τέρματά της κόντρα στην Ελλάδα με τον Κρίστενσεν (vids)
Και δεύτερο γκολ δέχεται η Εθνική μας από τη Δανία (2-0), αυτή τη φορά στο 62ο λεπτό, ύστερα από μια όμορφη ατομική ενέργεια και σουτ του Κρίστενσεν.
Η Δανία βρήκε και δεύτερο γκολ στην αναμέτρηση απέναντι στην Εθνική μας ομάδα λίγο μετά την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού στο «Γ. Καραϊσκάκης», που γίνεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Γ΄ προκριματικού ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Στο 62ο λεπτό ο Αντρέας Κρίστενσεν πήρε τη μπάλα λίγο μετά το κέντρο του γηπέδου, έκανε ένα απίθανο σόλο και με ένα άπιαστο σουτ έκανε το 2-0 για τους Σκανδιναβούς.
Δείτε το γκολ του Κρίστενσεν
Θυμηθείτε και το 1-0
