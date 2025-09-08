Η Δανία διπλασιάζει τα τέρματά της κόντρα στην Ελλάδα με τον Κρίστενσεν (vids)

Η Δανία βρήκε και δεύτερο γκολ στην αναμέτρηση απέναντι στην Εθνική μας ομάδα λίγο μετά την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού στο «Γ. Καραϊσκάκης», που γίνεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Γ΄ προκριματικού ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στο 62ο λεπτό ο Αντρέας Κρίστενσεν πήρε τη μπάλα λίγο μετά το κέντρο του γηπέδου, έκανε ένα απίθανο σόλο και με ένα άπιαστο σουτ έκανε το 2-0 για τους Σκανδιναβούς.

Δείτε το γκολ του Κρίστενσεν

Θυμηθείτε και το 1-0