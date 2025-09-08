Προβάδισμα 1-0 για τη Δανία επί της Ελλάδας, μετά από λάθος του Κουρμπέλη (vid)

Η Εθνική μας ομάδα υποδέχεται την Δανία στο «Γ.Καραϊσκάκης» σε ένα τεράστιο παιχνίδι που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόκριση της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η Δανία μπήκε σε θέση οδηγού στο 33ο λεπτό της συνάντησης όταν έπειτα από συνεχόμενα λάθη στην άμυνα, η μπάλα βρέθηκε στον Κουρμπέλη, ο οποίος δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα από τον χώρο ευθύνης του, με τον Ντάμσγκααρντ να γίνεται κάτοχος της μπάλας και με ένα υπέροχο σουτ να γράφει το 1-0 για τους Σκανδιναβούς.

Δείτε παρακάτω το γκολ που πέτυχε η Δανία για το 1-0 επί της Ελλάδας