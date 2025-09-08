Προβάδισμα 1-0 για τη Δανία επί της Ελλάδας, μετά από λάθος του Κουρμπέλη (vid)
Η Δανία άνοιξε το σκορ στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο 33ο λεπτό με ένα πολύ ωραίο σουτ του Ντάμσγκααρντ, έπειτα από το λάθος του Δημήτρη Κουρμπέλη.
- Emmys 2025: Οι Ωκεανοί του Ομπάμα, τα εκατομμύρια του Τζίμι Κίμελ, και το επετειακό SNL θριαμβεύουν
- «Φύγετε τώρα!»: Το μήνυμα του Νετανιάχου προς τους κατοίκους της Γάζας ενόψει της ισραηλινής επιχείρησης
- Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
- Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Εθνική μας ομάδα υποδέχεται την Δανία στο «Γ.Καραϊσκάκης» σε ένα τεράστιο παιχνίδι που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόκριση της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Η Δανία μπήκε σε θέση οδηγού στο 33ο λεπτό της συνάντησης όταν έπειτα από συνεχόμενα λάθη στην άμυνα, η μπάλα βρέθηκε στον Κουρμπέλη, ο οποίος δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα από τον χώρο ευθύνης του, με τον Ντάμσγκααρντ να γίνεται κάτοχος της μπάλας και με ένα υπέροχο σουτ να γράφει το 1-0 για τους Σκανδιναβούς.
Δείτε παρακάτω το γκολ που πέτυχε η Δανία για το 1-0 επί της Ελλάδας
- Γιοβάνοβιτς: «Δείξαμε όλες μας τις αδυναμίες – Δεν είναι η πραγματική εικόνα μας αυτή»
- Μπακασέτας: «Τίποτα δεν πήγε καλά, αλλά δεν θα βάλουμε το κεφάλι κάτω»
- Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! – Νίκες για Κόσοβο, Κροατία, Ελβετία (Δείτε τα γκολ, vids)
- Άβντιγια: «Συγκινητικά όσα μου είπε ο Γιάννης»
- Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
- Λευκορωσία – Σκωτία 0-2: Εύκολη νίκη για τους Σκωτσέζους και άνοδος στη 2η θέση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις