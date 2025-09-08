Η εντεκάδα της Εθνικής για το παιχνίδι με την Δανία (pic)
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Κωνσταντέλια αντί του Μπακασέτα, για το βασικό σχήμα στον αγώνα με τους Δανούς
Η Εθνική υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Δανία για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ και θέλει νίκη για να κάνει πολύ μεγάλο βήμα πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την εντεκάδα της γαλανόλευκης, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια αντί του Τάσου Μπακασέτα να είναι η μοναδική αλλαγή στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Λευκορωσία.
Ο Τζολάκης θα είναι στο τέρμα, οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας τετράδα στην άμυνα και οι Κουρμπέλης, Ζαφείρης στον άξονα. Καρέτσας και Τζόλης θα είναι στα άκρα της επίθεσης και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Παυλίδη.
Η σύνθεση της Εθνικής: Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης – Παυλίδης
Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδς, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης
