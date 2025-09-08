«Τρέλα» για την Εθνική Ελλάδας: Sold out το «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς με τη Δανία (pic)

Η Εθνική ομάδα εντυπωσίασε με το 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και το βράδυ της Δευτέρας (8/9, 21:45) καλείται να κάνει το 2/2 στον όμιλό της, απέναντι στη Δανία.

Ο κόσμος θα βρίσκεται για άλλη μία φορά στο πλευρό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, καθώς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» δεν θα πέφτει καρφίτσα! Η θέληση των Ελλήνων να δουν από κοντά την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι μεγάλη και, όπως αναμενόταν, το sold out είναι γεγονός, σε ένα από τα κρισιμότερα παιχνίδια των τελευταίων ετών για τη «γαλανόλευκη», αφού με νίκη θα γίνει αυτόματα φαβορί για την πρώτη θέση και την πρόκριση απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρωί της ημέρας του αγώνα είχαν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια, ενώ επιστράφηκαν και μερικά από αυτά που διατέθηκαν στους φιλοξενούμενους, όμως δεν χρειάστηκε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκτηθούν από τους φιλάθλους, οι οποίοι θα… αφήσουν για άλλη μία φορά τη φωνή τους στο γήπεδο για την Εθνική.

Υπενθυμίζεται πως οι διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχαν τη στήριξη του κόσμου και στο ματς με τη Λευκορωσία πριν από μερικές μέρες στο φαληρικό γήπεδο, όπου η Εθνική μας πραγματοποίησε μια κυριαρχική εμφάνιση.

Δείτε την ενημέρωση για το ματς που παίζει η Εθνική κόντρα στη Δανία: