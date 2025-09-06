Μία εντυπωσιακή Εθνική ομάδα έκανε την εμφάνισή της το βράδυ της Παρασκευής (5/9) στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με σκορ 5-1 της Λευκορωσίας και μπήκε με το… δεξί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το επιβλητικό 5-1 της Εθνικής κόντρα στη Λευκορωσία, σε συνδυασμό με το -βολικό για εμάς- 0-0 της Δανίας με τη Σκωτία, ανέβασαν κατά 12% τις πιθανότητες της Ελλάδας για την πρωτιά στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο αλγόριθμος του «Football Meets Data», η Ελλάδα μετά τα αποτελέσματα στην 1η αγωνιστική του τρίτου ομίλου αύξησε τις πιθανότητές της για απευθείας πρόκριση κατά 12%, ενώ η Δανία είχε απώλεια 15% στις προβλέψεις.

Δείτε την ανατροπή για την Εθνική στον όμιλο

💥 Big turn of events in Group C tonight! 🇬🇷 Greece now projected to qualify directly, capitalizing on the 🇩🇰 v 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 draw in Copenhagen! 👉 Change in % to win Group C: 📈 +12% 🇬🇷

📈 +3% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

📉 -15% 🇩🇰 👉 Change in % to finish Top 2: 📈 +8% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

📈 +3% 🇬🇷

📉 -11% 🇩🇰 🚨 Try out… pic.twitter.com/FCtgXvKFwy — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 5, 2025

Πλέον, η Ελλάδα συγκεντρώνει 51% πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη θέση, με την Δανία να βρίσκεται στο 34% και την Σκωτία στο 14%, με την Εθνική μας να λογίζεται αυτή τη στιγμή ως το μεγάλο φαβορί του ομίλου της.

Στο γράφημα γίνεται αναφορά και στους xPts (σ.σ. αναμενόμενοι πόντοι), με το «Football Meets Data» να αναμένει από την Ελλάδα να μαζέψει 11.1 πόντους, τη Δανία 10.2, την Σκωτία 8.4 και τη Λευκορωσία 3.1