Εθνική Ελλάδας: Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης μετά την 5αρα με τη Λευκορωσία!
Η Εθνική πλέον εμφανίζεται ως το φαβορί του ομίλου, σύμφωνα με τους αλγόριθμους, μετά το εντυπωσιακό 5-1 επί της Λευκορωσίας
Μία εντυπωσιακή Εθνική ομάδα έκανε την εμφάνισή της το βράδυ της Παρασκευής (5/9) στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με σκορ 5-1 της Λευκορωσίας και μπήκε με το… δεξί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Το επιβλητικό 5-1 της Εθνικής κόντρα στη Λευκορωσία, σε συνδυασμό με το -βολικό για εμάς- 0-0 της Δανίας με τη Σκωτία, ανέβασαν κατά 12% τις πιθανότητες της Ελλάδας για την πρωτιά στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο αλγόριθμος του «Football Meets Data», η Ελλάδα μετά τα αποτελέσματα στην 1η αγωνιστική του τρίτου ομίλου αύξησε τις πιθανότητές της για απευθείας πρόκριση κατά 12%, ενώ η Δανία είχε απώλεια 15% στις προβλέψεις.
Δείτε την ανατροπή για την Εθνική στον όμιλο
Πλέον, η Ελλάδα συγκεντρώνει 51% πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη θέση, με την Δανία να βρίσκεται στο 34% και την Σκωτία στο 14%, με την Εθνική μας να λογίζεται αυτή τη στιγμή ως το μεγάλο φαβορί του ομίλου της.
Στο γράφημα γίνεται αναφορά και στους xPts (σ.σ. αναμενόμενοι πόντοι), με το «Football Meets Data» να αναμένει από την Ελλάδα να μαζέψει 11.1 πόντους, τη Δανία 10.2, την Σκωτία 8.4 και τη Λευκορωσία 3.1
