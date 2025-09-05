Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά την 1η αγωνιστική (pic)
Η Εθνική ομάδα διέλυσε την Λευκορωσία και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 – «Κόλλησαν» στο 0-0 Δανία και Σκωτία.
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Εθνική ομάδα το παιχνίδι με την Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης», με την γαλανόλευκη να διαλύει την αντίπαλό της με 5-1 και να ξεκινάει εντυπωσιακά την περιπέτειά της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Μια νίκη, που τη φέρνει στην κορυφή του ομίλου και μάλιστα μόνη πρώτη, καθώς στο άλλο παιχνίδι η Δανία «γκέλαρε» απέναντι στην Σκωτία, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Με 3 η γαλανόλευκη, από έναν βαθμό οι Δανία και Σκωτία, χωρίς πόντο η Λευκορωσία.
Την ερχόμενη Δευτέρα (8/9), η Εθνική υποδέχεται την Δανία (21:45) και η Λευκορωσία την Σκωτία (8/9, 21:45).
Τα αποτελέσματα:
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1
Δανία – Σκωτία 0-0
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
Ελλάδα – Δανία (8/9, 21:45)
Λευκορωσία – Σκωτία (8/9, 21:45).
