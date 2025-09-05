sports betsson
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 23:23
Συναγερμός για χειροβομβίδα στον Κολωνό
Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 22:53
Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Κατακαίει δασική έκταση
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)
Ποδόσφαιρο 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:38

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)

Καταιγιστική η η Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Μουντιάλ, συνέτριψε με 5-1 τη Λευκορωσία (4 γκολ στο Α' μέρος) και με 2Χ2 κόντρα στη Δανία θα κάνει «άλμα» πρόκρισης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Spotlight

Ελλάδαρα, μπαλάρα και πρεμιέρα με πεντάρα! Η τρομερή Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διέλυσε με 5-1 τη Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ και έστειλε ηχηρό μήνυμα για τη συνέχεια.

Τέσσερα γκολ στο απίθανο πρώτο ημίχρονο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που θα μπορούσε να έχει πετύχει ακόμη και διψήφιο αριθμό γκολ στο παιχνίδι βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε. Και τώρα Δανία (8/9, 21:45) για το 2Χ2 που θα βάλει τις βάσεις για την πρωτιά στον όμιλο.

Πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Τζολάκης ήταν κάτω από τα δοκάρια για την Εθνική, οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας στην τετράδα της άμυνας ενώ στον άξονα ξεκίνησαν οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης. Ο Παυλίδης ήταν στην κορυφή της επίθεσης και από πίσω του οι Καρέτσας, Μπακασέτας και Τζόλης.

Για τη Λευκορωσία ο Παβλιουτσένκο ήταν στο τέρμα και στην άμυνα οι Πίγκας, Ζαμπέλιν, Μαρτίνοβιτς και Πετσένιν. Ο Γιαμπλόνσκι με τον Κορζούν ήταν στον άξονα, οι Γκρομίκο και Κόβαλεφ στα άκρα της επίθεσης και στην κορυφή οι Έμπονγκ και Μελνιτσένκο.

Ονειρικό ημίχρονο με ρεσιτάλ ποδοσφαίρου

Η Εθνική ήταν μαγική στο πρώτο ημίχρονο όπου πέτυχε τέσσερα γκολ και έχασε ευκαιρίες για να βάλει άλλα τόσα, με τους Λευκορώσους να δείχνουν να τα έχουν χαμένα. Μόλις στο 3’ με υπέροχη ατομική προσπάθεια ο Παυλίδης άνοιξε στον Καρέτσα που αμαρκάριστος μέσα από την περιοχή με πλασέ έκανε το 1-0 σκοράροντας για δεύτερη φορά με το εθνόσημο.

Με Κουλιεράκη, Τσιμίκα και Μαυροπάνο η Εθνική έχασε πολύ μεγάλες ευκαιρίες για ακόμη ένα γκολ μέχρι το δεκάλεπτο και εκεί που οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να ισορροπούν, ήρθε το 2-0. Αυτή τη φορά δημιουργός ήταν ο Καρέτσας που με ωραία σέντρα βρήκε τον Παυλίδη και εκείνος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Όποτε ήθελε η Ελλάδα έφτιαχνε φάσεις και στο 19’ είχε ακόμη μία σπουδαία ευκαιρία με τον Τζόλη για να σκοράρει. Κάτι που συνέβη δύο λεπτά μετά όταν ο Μπακασέτας βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ έγραψε το 3-0. Η Εθνική δεν έριχνε ρυθμό με τίποτα, έχασε τεράστιες ευκαιρίες όπως αυτή στο 27’ όταν ο Παβλιουτσένκο έσωσε σε σουτ του Τζόλη, αλλά και εκείνη στο 34’ όταν από κεφαλιά του άσου της Μπριζ οι αμυντικοί έβγαλαν πάνω στη γραμμή.

Στο 36’ όμως η Ελλάδα πέτυχε ακόμη ένα γκολ. Ο Μπακασέτας εκτέλεσε κόρνερ, ο Κουρμπέλης έπιασε την κεφαλιά, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 4-0. Ο ίδιος παίκτης μάλιστα είχε και ακόμη μία ευκαιρία πριν την ανάπαυλα για πέμπτο γκολ, με το σφύριγμα της λήξης για το ημίχρονο να ακούγεται λυτρωτικό στα αυτιά των Λευκορώσων.

Το «κερασάκι» ο Τζόλης και διαχείριση…

Όπως είναι λογικό, ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος δεν ήταν ίδιος, με την Εθνική να έχει τον έλεγχο αλλά όχι την ίδια ορμή. Στο 60’ είχε την πρώτη καλή στιγμή της με μία κεφαλιά του Μπακασέτα και στο 63’ έκανε το 5-0. Ο Μπακασέτας έκλεψε μέσα στην περιοχή, ο Παυλίδης έστρωσε στον Τζόλη που σαν σε προπόνηση σκόραρε σε κενό τέρμα.

Στο 69’ ο Τζολάκης έκανε μεγάλη επέμβαση σε ευκαιρία του Μπαρκόφσκι, αλλά το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση για χέρι του Μπακασέτα στο ξεκίνημα. Αν και δεν φάνηκε να υπάρχει παράβαση, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι και ο Μπαρκόφσκι εκτέλεσε εύστοχα για το 5-1. Τα επόμενα λεπτά ήταν διαδικαστικά, με την Εθνική σκέφτεται και τη Δανία, αλλά να έχει τεράστια ευκαιρία στο 80′ με τετ α τετ του Τζόλη για έκτο γκολ, το οποίο δεν ήρθε ποτέ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η συνεργασία των Παυλίδη-Καρέτσα στα δύο πρώτα γκολ που άνοιξαν τον δρόμο προς την άνετη νίκη της Εθνικής.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Από την αρχή μέχρι το τέλος η Ελλάδα ήταν κυρίαρχη και απολαυστική, χωρίς να αφήσει περιθώρια στην αντίπαλό της.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Όλη η Λευκορωσία στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε την μπάλα και από τύχη δεν δέχθηκε περισσότερα από τέσσερα γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Τζάρεντ Γκίλετ υπέδειξε πέναλτι στη φάση του 69’ αφού τον κάλεσε το VAR. Κατά τα άλλα δεν είχε κάποια δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR φώναξε τον Γκίλετ για χέρι του Μπακασέτα στο 69’, με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι.

ΣΚΟΡΕΡ:

3’ Καρέτσας, 17’ Παυλίδης, 21’ Μπακασέτας, 36’ Κουρμπέλης, 63’ Τζόλης / 72’ Μπαρκόφσκι

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (62’ Μουζακίτης), Κουρμπέλης (62’ Κυριακόπουλος), Ζαφείρης (82’ Μάνταλος), Καρέτσας, Τζόλης, Μπακασέτας (72’ Κωνσταντέλιας), Παυλίδης (72’ Ιωαννίδης).

Λευκορωσία (Κάρλος Φερέρ): Παβλιουτσένκο, Πίγκας, Μαρτίνοβιτς (54’ Βολκόφ), Ζαμπέλιν, Πετσένιν, Γκρομίκο (68’ Πασέβιτς), Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ (46’ Μπαρκόφσκι), Μελινιτσένκο (68’ Ντεμτσένκο), Εμπόνγκ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Τη δεύτερη αγωνιστική η Εθνική υποδέχεται τη Δανία (8/9, 21:45) ενώ η Λευκορωσία φιλοξενεί την Σκωτία (8/9, 21:45).

Headlines:
Economy
DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε στην μεγάλη επιθυμία της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξηγώντας πως διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα ώστε να το πετύχει.

Σύνταξη
Ζορζ Γουεά: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου επικεφαλής ομάδας της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ζορζ Γουεά επικεφαλής της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Η FIFA γνωστοποίησε ομάδα 16 ατόμων αποτελούμενη από άνδρες και γυναίκες, θρύλους του ποδοσφαίρου οι οποίοι θα τεθούν στη μάχη κατά του ρατσισμού - Επικεφαλής ο Ζορζ Γουεά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Δανία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Δανία – Σκωτία

LIVE: Δανία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Δανία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ουκρανία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ουκρανία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Εσθονία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ιταλία – Εσθονία

LIVE: Ιταλία – Εσθονία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ιταλία – Εσθονία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA και Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ
«Ανοίγουμε νέο δρόμο» 06.09.25

Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ

Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στις επάλξεις συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25

Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;
Σνιαρφ 05.09.25

Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;

Σε έναν κόσμο που οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, μια άκρως ασυνήθιστη εκλογική αναμέτρηση έχει κλέψει την παράσταση στην Αμερική. Ποιός θα είναι ο επόμενος (μάλλον χνουδωτός) Δήμαρχος της περιοχής;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε στην μεγάλη επιθυμία της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξηγώντας πως διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα ώστε να το πετύχει.

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση
«Ψευδείς αφηγήσεις» 05.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση

«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
The Good Life 05.09.25

Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης

Γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ζαχαρίνη συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης και της σκέψης, προκαλώντας «μακροχρόνια βλάβη» στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Ζορζ Γουεά: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου επικεφαλής ομάδας της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ζορζ Γουεά επικεφαλής της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Η FIFA γνωστοποίησε ομάδα 16 ατόμων αποτελούμενη από άνδρες και γυναίκες, θρύλους του ποδοσφαίρου οι οποίοι θα τεθούν στη μάχη κατά του ρατσισμού - Επικεφαλής ο Ζορζ Γουεά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο