Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)

Ελλάδαρα, μπαλάρα και πρεμιέρα με πεντάρα! Η τρομερή Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διέλυσε με 5-1 τη Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ και έστειλε ηχηρό μήνυμα για τη συνέχεια.

Τέσσερα γκολ στο απίθανο πρώτο ημίχρονο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που θα μπορούσε να έχει πετύχει ακόμη και διψήφιο αριθμό γκολ στο παιχνίδι βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε. Και τώρα Δανία (8/9, 21:45) για το 2Χ2 που θα βάλει τις βάσεις για την πρωτιά στον όμιλο.

Πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Τζολάκης ήταν κάτω από τα δοκάρια για την Εθνική, οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας στην τετράδα της άμυνας ενώ στον άξονα ξεκίνησαν οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης. Ο Παυλίδης ήταν στην κορυφή της επίθεσης και από πίσω του οι Καρέτσας, Μπακασέτας και Τζόλης.

Για τη Λευκορωσία ο Παβλιουτσένκο ήταν στο τέρμα και στην άμυνα οι Πίγκας, Ζαμπέλιν, Μαρτίνοβιτς και Πετσένιν. Ο Γιαμπλόνσκι με τον Κορζούν ήταν στον άξονα, οι Γκρομίκο και Κόβαλεφ στα άκρα της επίθεσης και στην κορυφή οι Έμπονγκ και Μελνιτσένκο.

Ονειρικό ημίχρονο με ρεσιτάλ ποδοσφαίρου

Η Εθνική ήταν μαγική στο πρώτο ημίχρονο όπου πέτυχε τέσσερα γκολ και έχασε ευκαιρίες για να βάλει άλλα τόσα, με τους Λευκορώσους να δείχνουν να τα έχουν χαμένα. Μόλις στο 3’ με υπέροχη ατομική προσπάθεια ο Παυλίδης άνοιξε στον Καρέτσα που αμαρκάριστος μέσα από την περιοχή με πλασέ έκανε το 1-0 σκοράροντας για δεύτερη φορά με το εθνόσημο.

Με Κουλιεράκη, Τσιμίκα και Μαυροπάνο η Εθνική έχασε πολύ μεγάλες ευκαιρίες για ακόμη ένα γκολ μέχρι το δεκάλεπτο και εκεί που οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να ισορροπούν, ήρθε το 2-0. Αυτή τη φορά δημιουργός ήταν ο Καρέτσας που με ωραία σέντρα βρήκε τον Παυλίδη και εκείνος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Όποτε ήθελε η Ελλάδα έφτιαχνε φάσεις και στο 19’ είχε ακόμη μία σπουδαία ευκαιρία με τον Τζόλη για να σκοράρει. Κάτι που συνέβη δύο λεπτά μετά όταν ο Μπακασέτας βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ έγραψε το 3-0. Η Εθνική δεν έριχνε ρυθμό με τίποτα, έχασε τεράστιες ευκαιρίες όπως αυτή στο 27’ όταν ο Παβλιουτσένκο έσωσε σε σουτ του Τζόλη, αλλά και εκείνη στο 34’ όταν από κεφαλιά του άσου της Μπριζ οι αμυντικοί έβγαλαν πάνω στη γραμμή.

Στο 36’ όμως η Ελλάδα πέτυχε ακόμη ένα γκολ. Ο Μπακασέτας εκτέλεσε κόρνερ, ο Κουρμπέλης έπιασε την κεφαλιά, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 4-0. Ο ίδιος παίκτης μάλιστα είχε και ακόμη μία ευκαιρία πριν την ανάπαυλα για πέμπτο γκολ, με το σφύριγμα της λήξης για το ημίχρονο να ακούγεται λυτρωτικό στα αυτιά των Λευκορώσων.

Το «κερασάκι» ο Τζόλης και διαχείριση…

Όπως είναι λογικό, ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος δεν ήταν ίδιος, με την Εθνική να έχει τον έλεγχο αλλά όχι την ίδια ορμή. Στο 60’ είχε την πρώτη καλή στιγμή της με μία κεφαλιά του Μπακασέτα και στο 63’ έκανε το 5-0. Ο Μπακασέτας έκλεψε μέσα στην περιοχή, ο Παυλίδης έστρωσε στον Τζόλη που σαν σε προπόνηση σκόραρε σε κενό τέρμα.

Στο 69’ ο Τζολάκης έκανε μεγάλη επέμβαση σε ευκαιρία του Μπαρκόφσκι, αλλά το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση για χέρι του Μπακασέτα στο ξεκίνημα. Αν και δεν φάνηκε να υπάρχει παράβαση, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι και ο Μπαρκόφσκι εκτέλεσε εύστοχα για το 5-1. Τα επόμενα λεπτά ήταν διαδικαστικά, με την Εθνική σκέφτεται και τη Δανία, αλλά να έχει τεράστια ευκαιρία στο 80′ με τετ α τετ του Τζόλη για έκτο γκολ, το οποίο δεν ήρθε ποτέ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η συνεργασία των Παυλίδη-Καρέτσα στα δύο πρώτα γκολ που άνοιξαν τον δρόμο προς την άνετη νίκη της Εθνικής.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Από την αρχή μέχρι το τέλος η Ελλάδα ήταν κυρίαρχη και απολαυστική, χωρίς να αφήσει περιθώρια στην αντίπαλό της.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Όλη η Λευκορωσία στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε την μπάλα και από τύχη δεν δέχθηκε περισσότερα από τέσσερα γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Τζάρεντ Γκίλετ υπέδειξε πέναλτι στη φάση του 69’ αφού τον κάλεσε το VAR. Κατά τα άλλα δεν είχε κάποια δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR φώναξε τον Γκίλετ για χέρι του Μπακασέτα στο 69’, με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι.

ΣΚΟΡΕΡ:

3’ Καρέτσας, 17’ Παυλίδης, 21’ Μπακασέτας, 36’ Κουρμπέλης, 63’ Τζόλης / 72’ Μπαρκόφσκι

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (62’ Μουζακίτης), Κουρμπέλης (62’ Κυριακόπουλος), Ζαφείρης (82’ Μάνταλος), Καρέτσας, Τζόλης, Μπακασέτας (72’ Κωνσταντέλιας), Παυλίδης (72’ Ιωαννίδης).

Λευκορωσία (Κάρλος Φερέρ): Παβλιουτσένκο, Πίγκας, Μαρτίνοβιτς (54’ Βολκόφ), Ζαμπέλιν, Πετσένιν, Γκρομίκο (68’ Πασέβιτς), Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ (46’ Μπαρκόφσκι), Μελινιτσένκο (68’ Ντεμτσένκο), Εμπόνγκ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Τη δεύτερη αγωνιστική η Εθνική υποδέχεται τη Δανία (8/9, 21:45) ενώ η Λευκορωσία φιλοξενεί την Σκωτία (8/9, 21:45).