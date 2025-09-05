Δανία – Σκωτία 0-0: «Γκέλα» των Σκανδιναβών και δώρο στην Ελλάδα!

Στο μηδέν έμειναν Δανία και Σκωτία, στην πρεμιέρα τους στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, σε ένα ματς στο οποίο οι Σκανδιναβοί δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο του ματς να βρουν ρυθμό και έτσι έμειναν στο 0-0 στο Πάρκεν (δείτε εδώ τα highlights).

Στο 12ο λεπτό το σουτ του Μπίερεθ κόντραρε σε σώματα και στο 15’ ο Μέλε σέντραρε από δεξιά και ο Ντάμσγκααρντ αστόχησε από κοντά με προβολή. Στο 31ο λεπτό το σουτ του ΜακΓκίν πέρασε ελάχιστα έξω ενώ στο 35’ ο Γκαν βγήκε και πρόλαβε τον Μπίερεθ και στο 39’ η κεφαλιά του Κρίστι έξυσε τα δοκάρια των Δανών.

Στο 50ο λεπτό ο Σμάιχελ είπε όχι σε όμορφο σουτ του ΜακΤόμινεϊ, ενώ στο 53’ ο Χόιμπιεργκ έκανε υπέροχη ενέργεια αλλά ο Χάνλεϊ έσωσε. Στο 64’ το σουτ του Ντρέγερ σταμάτησε στο πλαϊνό δίχτυ ενώ στο 86’ η Σκωτία έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ντόακ. Στο 88’ ο Γκαν πραγματοποίησε μεγάλη διπλή επέμβαση σε κεφαλιά του Χόιλουντ και σουτ του Γκρόνμπεκ.

Έτσι η Δανία έρχεται στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την Εθνική μας ομάδα στο πολύ σημαντικό ματς της 2ης αγωνιστικής, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μπορεί να πάρει πολύ σημαντικό πλεονέκτημα από το δεύτερο κιόλας παιχνίδι της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Οι συνθέσεις:

ΔΑΝΙΑ: Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ.Κρίστενσεν, Μέλε, Ντρέγερ (74’ Ρ.Χόλιουντ), Χόιμπιεργκ, Γιούλμαν, Ντάμσγκααρντ, Ντόλμπεργκ (61’ Γκρόνμπεκ), Μπίερεθ (74’ Φρόχολντ)

ΣΚΩΤΙΑ: Γκαν, Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Σούταρ, Χίκεϊ (70’ Τζόνστον), ΜακΓκίν, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, Άνταμς (82’ ΜακΛίν), Κρίστι (82’ Ντόακ), Ντάικς (82’ Χιρστ).

Τα αποτελέσματα:

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Δανία – Σκωτία 0-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Ελλάδα – Δανία (8/9, 21:45)

Λευκορωσία – Σκωτία (8/9, 21:45).