Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Εθνική ομάδα, Γένεσις! Ένας χρόνος συμπληρώνεται με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μας, σε αυτή τη νέα εποχή της γαλανόλευκης. Μια διαδικασία που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβρη, ακόμη βρίσκεται πρακτικά σε εξέλιξη και κατά την οποία παρακολουθούμε τη «γέννηση» ίσως της πληρέστερης Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου όλων των εποχών!

Λόγος από πολύ κόσμο γίνεται ακόμη και συνολικά για την καλύτερη, ωστόσο για αυτή την… κουβέντα χρειάζονται κάτι παραπάνω από μεγάλες επιτυχίες. Χρειάζονται μυθικά επιτεύγματα. Και προς ώρας, η Εθνική-μύθος του 2004 παραμένει η απόλυτη ελληνική ομάδα όλων των εποχών, αφού ο άθλος της κατάκτησης ενός Euro φαντάζει ακατάρριπτος. Ωστόσο, οτιδήποτε άλλο κι αν υποστηρίξει κανείς για τη συγκεκριμένη ομάδα που παρακολουθούμε, δύσκολα θα πέσει έξω…

Πλήρης, ταλαντούχα και νέα

Είναι η πληρέστερη; Η απάντηση είναι πολύ απλή: Με μίνιμουμ τουλάχιστον δύο βασικούς σε κάθε θέση, παρουσιάζει δεδομένα το πιο γεμάτο έμψυχο δυναμικό όλων των εποχών. Ακόμη και στη θέση του τερματοφύλακα υπάρχουν τρεις ενδεκαδάτοι!

Είναι η πιο ταλαντούχα; Αν και η θρυλική Εθνική του Ότο Ρεχάγκελ είναι ο απόλυτος μύθος του ελληνικού αθλητισμού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι ταυτόχρονα και μια τελείως διαφορετική ομάδα σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο. Άλλο στυλ, σε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο συνολικά, ένα σύνολο που στηρίχθηκε σε πολλά πράγματα για την τεράστια επιτυχία του, αλλά χωρίς το επιθετικό, το όμορφο παιχνίδι, να είναι ανάμεσά τους. Οι τρομεροί αμυντικοί, οι χαφ με τα ατελείωτα τρεξίματα και οι κυνικοί, άκρως αποτελεσματικοί επιθετικοί ήταν τα μεγάλα όπλα της.

Η δε Εθνική του Ιβάν, είναι μια ποδοσφαιρική Λερναία Ύδρα, στην οποία «ξέρουν μπάλα» μέχρι και τα στόπερ. Επιθετικά, ο αντίπαλος δεν ξέρει από που θα του… έρθει, με μια μεσοεπιθετική και επιθετική γραμμή, επιπέδου Champions League. Με έναν μέσο όρο ηλικίας που αφήνει υποσχέσεις όχι μονάχα για το κοντινό αλλά και το (πολύ) μακρινό μέλλον της!

Απλά μοναδική!

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για την πληρέστερη ή την πιο ταλαντούχα είτε όχι, αυτό που μπορεί να υποστηρίξει κανείς δεδομένα για τη συγκεκριμένη φουρνιά της Εθνικής είναι ότι σε κάνει να μην μπορείς να πάρεις τα μάτια σου ούτε λεπτό από πάνω της. Και υπό αυτή την έννοια, αυτό το… jogo bonito που έχει καταφέρει να παίζει χάρη στο ταλέντο και την ικανότητα των διεθνών και αυτή η… αύρα που κουβαλάει και που κάνει το κοινό να αδημονεί για το επόμενο ματς, την κάνει σίγουρα μοναδική!

Ποτέ κατά το παρελθόν, όσο σπουδαίες ομάδες και φουρνιές αν είχαμε, δεν έχει καταφέρει μια Εθνική ομάδα να παίζει σταθερά, ανεξαρτήτως έδρας ή αντιπάλου, να παίζει τόσο καλό και ουσιαστικό ποδόσφαιρο όσο η Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο οποίος δεν κάνει… θαύματα, ούτε μαγικά. Ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός της έχει δώσει σταθερή επιθετική φιλοσοφία, της έχει δώσει -τον δικό του- χαρακτήρα, ώστε να παίζει πάντα για τη νίκη. Το κυριότερο: αξιοποιεί πλήρως τα… πυρηνικά όπλα που διαθέτει, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα ταλέντου και εμπειρίας.

Ένα σύνολο που φαντάζει υπερπλήρες, με πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας και που παίζει ένα ποδόσφαιρο που σου αφήνει την αίσθηση ότι πολύ δύσκολα δεν θα πρωταγωνιστεί σε μεγάλες διοργανώσεις για πολλά χρόνια. Η νέα Εθνική ομάδα είναι εδώ και ήρθε για να εγκατασταθεί ξανά σε μόνιμη βάση στο υψηλότερο επίπεδο!

Τα ρεκόρ του 5-1 επί της Λευκορωσίας

Το ξεκίνημα της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικό και επιβεβαίωσε όλα τα παραπάνω. Έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο, είχε πλουραλισμό στην επίθεση, συνδύασε ουσία και θέαμα. Οι 27 τελικές προσπάθειες αποτελούν μάλιστα ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας! Παράλληλα, αυτή η νίκη ήταν η 9η μεγαλύτερη διαχρονικά και μόλις η 7η φορά που σκοράρει 5 γκολ – 6η σε επίσημο ματς.

Τα εντυπωσιακά νούμερα της «Εθνικής Ιβάν»

Όπως προαναφέρθηκε, αυτή η ποδοσφαιρική αίσθηση, η αύρα που αποπνέει και οι υποσχέσεις που αφήνει για το μέλλον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και μέσω των αριθμών της. Σε 11 παιχνίδια στην εποχή του Σέρβου τεχνικού, έχει ήδη… ρίξει δύο «τριάρες», δύο «τεσσάρες» και μία «πεντάρα».

Έχει συνολικό ποσοστό νικών (81,8%) και (77,7%) σε επίσημους αγώνες, με 9 νίκες και 2 ισοπαλίες συνολικά και 7/0/2 στα επίσημα. Η επίθεση, πετάει φωτιές: 27 γκολ ενεργητικό και 2,45 γκολ/αγώνα με 10 διαφορετικούς σκόρερ. Η άμυνα, μασάει σίδερα: 7 γκολ παθητικό και 0,6 γκολ/αγώνα με 6 clean sheets.

Το νυν και… μελλοντικό depth chart της Εθνικής:

Πέρα από την αποστολή που δηλώθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα πρώτα ματς της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ, το έμψυχο δυναμικό της Ελλάδας δεν… σταματά εκεί. Η γαλανόλευκη έχει ένα ακόμη μεγαλύτερο pool παικτών, που επίσης διαθέτουν το ταλέντο, τις ικανότητες και τα… νιάτα, για να πρωταγωνιστούν για πολλά χρόνια. Ενδεικτικό είναι ότι ακόμη δεν έχουν «μπει» οι δύο της Μπράιτον, Τζίμας και Κωστούλας, ο Δημήτρης Ράλλης της Γιαγκελόνια, ο Νόα Άλεν της Ίντερ Μαϊάμι ή ο Σταύρος Πνευμονίδης του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά:

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντής Τζολάκης.

Αριστερά μπακ: Κώστας Τσιμίκας, Γιώργος Κυριακόπουλος, Δημήτρης Γιαννούλης, Νόα Άλεν.

Δεξιά μπακ: Γιώργος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα.

Κεντρικοί αμυντικοί: Κώστας Κουλιεράκης, Κώστας Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Ανδρέας Ντόη.

Αμυντικά / Κεντρικά Χαφ: Χρήστος Ζαφείρης, Χρήστος Μουζακίτης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Μανώλης Σιώπης, Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, Κώστας Γαλανόπουλος.

Μεσοεπιθετικοί: Γιάννης Κωνσταντέλιας, Τάσος Μπακασέτας, Πέτρος Μάνταλος.

Εξτρέμ: Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Δημήτρης Πέλκας, Γιώργος Μασούρας, Τάσος Χατζηγιοβάνης, Ταξιάρχης Φούντας, Σταύρος Πνευμονίδης.

Επιθετικοί: Βαγγέλης Παυλίδης, Φώτης Ιωαννίδης, Τάσος Δουβίκας, Στέφανος Τζίμας, Μπάμπης Κωστούλας. Δημήτρης Ράλλης.

Οι μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της Εθνικής:

25/11/1949 / Φιλικό / Ελλάδα – Συρία 8-0

11/10/1978 / Προκριματικά Euro / Ελλάδα – Φινλανδία 8-1

10/10/1990 / Φιλικό / Ελλάδα – Αίγυπτος 6-1

07/12/1930 / Φιλικό / Ελλάδα – Βουλγαρία 6-1

21/03/2024 / Προκριματικά Euro / Ελλάδα – Καζακστάν 5-0

10/09/2023 / Προκριματικά Euro / Ελλάδα – Γιβραλτάρ 5-0

17/11/2007 / Προκριματικά Euro / Ελλάδα – Μάλτα 5-0

15/11/1995 / Προκριματικά Euro / Ελλάδα – Νησιά Φερόε 5-0

05/09/2025 / Προκριματικά Μουντιάλ / Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

07/09/1994 / Προκριματικά Euro / Νησιά Φερόε – Ελλάδα 1-5

27/04/1994 / Φιλικό / Ελλάδα – Σαουδική Αραβία 5-1

Οι 10 σκόρερς της Εθνικής στην εποχή Γιοβάνοβιτς:

Τζόλης 5

Παυλίδης 4

Ιωαννίδης 4

Κωνσταντέλιας 3

Μπακασέτας 3

Καρέτσας 2

Μάνταλος 1

Κουρμπέλης 1

Δουβίκας 1

Πέλκας 1

* συν 2 αυτογκόλ αντιπάλων

Τα 11 ματς της Εθνικής με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο:

7 Σεπτεμβρίου 2024 / «Γ. Καραϊσκάκης»

Nations League / Ελλάδα – Φινλανδία 3-0

(23, 76′ Ιωαννίδης, 37′ Κάλμαν αυτ.)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Τσιμίκας, Μπουχαλάκης (65΄ Σιώπης), Μάνταλος (65΄ Ζαφείρης), Μπακασέτας (77΄ Παυλίδης), Χατζηγιοβάνης (46′ Κωνσταντέλιας), Πέλκας, Ιωαννίδης (77΄ Βαγιανίδης).

10 Σεπτεμβρίου 2024 / Aviva Stadium

Nations League / Ιρλανδία – Ελλάδα 0-2

(50′ Ιωαννίδης, 87′ Τζόλης)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Σιώπης (88΄ Ντόη), Μπουχαλάκης (67΄ Πέλκας), Τζόλης (89΄ Βαγιανίδης), Μπακασέτας, Χατζηγιοβάνης (67΄ Ζαφείρης), Ιωαννίδης (88΄ Παυλίδης).

10 Οκτωβρίου 2024 / Wembley Stadium

Nations League / Αγγλία – Ελλάδα 1-2

(87′ Μπέλινγχαμ / 49′, 94′ Παυλίδης)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης, Σιώπης (66΄ Ζαφείρης), Κουρμπέλης (74΄ Μάνταλος), Μασούρας (66΄ Πέλκας), Μπακασέτας (85΄ Βαγιανίδης), Τζόλης (85΄ Κωνσταντέλιας), Παυλίδης.

13 Οκτωβρίου 2024 / «Γ. Καραϊσκάκης»

Nations League / Ελλάδα – Ιρλανδία 2-0

(48′ Μπακασέτας, 91′ Μάνταλος)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Γιαννούλης, Σιώπης, Κουρμπέλης (82′ Τσιμίκας), Μπακασέτας (72′ Ζαφείρης), Τζόλης (82′ Μάνταλος), Μασούρας (65′ Πέλκας), Παυλίδης (72′ Δουβίκας).

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2024 / ΟΑΚΑ

Nations League / Ελλάδα – Αγγλία 0-3

(7′ Γουότκινς, 78′ Βλαχοδήμος (αυτ), 83′ Τζόουνς)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας (56′ Πέλκας), Σιώπης (82′ Μάνταλος), Ζαφείρης, Τζόλης, Μασούρας (70′ Κωνσταντέλιας), Μπακασέτας (56′ Ιωαννίδης), Παυλίδης (56′ Γιαννούλης).

17 Νοεμβρίου 2024 / Ολυμπιακό Στάδιο Ελσίνκι

Nations League / Φινλανδία – Ελλάδα 0-2

(52′ Μπακασέτας, 56′ Τζόλης)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης (90+1΄ Μουζακίτης), Μάνταλος (88΄ Ρέτσος), Μπακασέτας (74΄ Πέλκας), Μασούρας (74΄ Σιώπης), Παυλίδης, Τζόλης (88΄ Γιαννούλης).

20 Μαρτίου 2025 / «Γ. Καραϊσκάκης»

Nations League / Ελλάδα – Σκωτία 0-1

(33′ (πέν.) ΜακΤόμινεϊ)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Σιώπης, Μάνταλος (72΄ Πέλκας), Κωνσταντέλιας (72΄ Παυλίδης), Μασούρας (46΄ Καρέτσας), Τζόλης (71΄ Ζαφείρης), Ιωαννίδης (81΄ Φούντας).

23 Μαρτίου 2025 / Hampden Park

Nations League / Σκωτία – Ελλάδα 0-3

(20′ Κωνσταντέλιας, 42′ Καρέτσας, 46′ Τζόλης)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Μουζακίτης (83΄ Γαλανόπουλος), Καρέτσας (72΄ Μασούρας), Κωνσταντέλιας (72΄ Πέλκας), Τζόλης (90+2΄ Ρέτσος), Παυλίδης (83΄ Ιωαννίδης).

7 Ιουνίου 2025 / Παγκρήτιο Στάδιο

Φιλικό / Ελλάδα – Σλοβακία 4-1

(16′ Κωνσταντέλιας, 66′ Παυλίδης, 88′ Δουβίκας, 90+2′ Χράντσαρ (αυτογκόλ) / 34′ Χάντσκο)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Γιαννούλης, Κουρμπέλης (83′ Μουζακίτης), Ζαφείρης (64′ Σιώπης), Καρέτσας (64′ Μασούρας), Κωνσταντέλιας (64′ Μπακασέτας), Τζόλης (70′ Πέλκας), Παυλίδης (71′ Δουβίκας).

10 Ιουνίου 2025 / Παγκρήτιο Στάδιο

Φιλικό / Ελλάδα – Βουλγαρία 4-0

(51′ Πέλκας, 66′ Ιωαννίδης, 74′ Τζόλης, 89′ Κωνσταντέλιας)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης (72′ Κουρμπέλης), Μουζακίτης (72′ Ζαφείρης), Πέλκας (87′ Κωνσταντέλιας), Μασούρας (72′ Τζόλης), Μπακασέτας (81′ Αλεξανδρόπουλος), Ιωαννίδης (75′ Παυλίδης).

5 Σεπτεμβρίου 2025 / «Γ. Καραϊσκάκης»

Προκριματικά Μουντιάλ / Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

(3′ Καρέτσας, 17′ Παυλίδης, 21′ Μπακασέτας, 36′ Κουρμπέλης, 63′ Τζόλης)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Tσιμίκας (62′ Μουζακίτης), Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (62′ Κυριακόπουλος), Ζαφείρης (83′ Μάνταλος), Μπακασέτας (73′ Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης (73′ Ιωαννίδης).