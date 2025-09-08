Λευκορωσία – Σκωτία 0-2: Εύκολη νίκη για τους Σκωτσέζους και άνοδος στη 2η θέση

Η Σκωτία με κεκτημένη ταχύτητα από το θετικό της αποτέλεσμα απέναντι στην Δανία πέρασε με άνεση από την έδρα της Λευκορωσίας με 2-0 και έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στον Γ’ προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ προσπερνώντας την Εθνική μας ομάδα στην δεύτερη θέση.

Οι Σκωτσέζοι είχαν καλύτερο παίκτη τον Τσε Άνταμς, ο οποίος άνοιξε και το σκορ της αναμέτρησης στο 43ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Σκοτ Μακτόμινεϊ, με το γκολ να έρχεται σε ένα κομβικό σημείο της αναμέτρησης, δύο λεπτά πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Το 2-0 έγινε στο 65ο λεπτό, όταν από σέντρα του Μπίλι Γκίλμουρ, ο Βολκόφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 στον αγώνα.

Λευκορωσία: Λαπούκοφ, Κάρποβιτς (46’ Πίγκας), Παρκομένκο, Βολκόφ (71’ Ντεμτσένκο), Ζαμπέλιν, Πετσέριν (71’ Μάλκεβιτς), Μιάκις (65’ Γκρόμκιο), Καλίνιν, Εμπόνγκ, Μαλασέβιτς (46’ Μελιντσένκο), Μπαρκόφσκι

Σκωτία: Γκαν, Τζόνστον (74’ Χίκι), Σούταρ, ΜαΚένα, Ρόμπερτσον, Φέργκιουσον, Γκίλμουρ (83’ ΜαΚλίν), ΜακΓκιν, ΜακΤόμινεϊ (90’ Μίλερ), Ντόακ (74’ Κρίστι), Άνταμς (83’ Ντάικς)

Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του ομίλου της Ελλάδας:

9/10: Σκωτία – Ελλάδα, Λευκορωσία – Δανία

12/10: Δανία – Ελλάδα, Σκωτία – Λευκορωσία

15/11: Ελλάδα – Σκωτία, Δανία – Λευκορωσία

18/11: Λευκορωσία – Ελλάδα, Σκωτία – Δανία

Η βαθμολογία του ομίλου