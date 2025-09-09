Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! - Νίκες για Κόσοβο, Κροατία (vid)

Πλήρης δράση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με όλα τα… φώτα να πέφτουν δικαίως πάνω στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ιταλία και το Ισραήλ. Εκεί, η «σκουάντρα ατζούρα» κατάφερε να επικρατήσει με το χορταστικό 5-4, σε έναν αγώνα που έγιναν απίθανα πράγματα, αλλά στο τέλος χαμογέλασε το σύνολο του Τζενάρο Γκατούζο.

Δείτε τα highlights εδώ

Ο… χορός των γκολ άνοιξε με τον Λοκατέλι να βάζει αυτογκόλ στο 16′ και να κάνει το 1-0 για το Ισραήλ. Η απάντηση της Ιταλίας ήρθε στο 40′, με τον Κεν να ισοφαρίζει σε 1-1, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο μέρος. Στο 52′ ο Ντορ Πέρετζ έδωσε ξανά τα ηνία στο Ισραήλ με 2-1, αλλά η «σκουάντρα ατζούρα» είχε απάντηση με τρία γκολ.

Κέν (54′), Πολιτάνο (58′) και Ρασπαντόρι (81′) έδωσαν… αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του Γκατούζο με 4-2. Οι γηπεδούχοι όμως είχαν απάντηση με το αυτογκόλ του Μπαστόνι στο 87′ και το Ντορ Πέρετζ στο 89′, κάνοντας το 4-4. Ωστόσο, την τελευταία κουβέντα την είπαν οι Ιταλοί, με τον Τονάλι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το τελικό 5-4!

Έκανε την έκπληξη το Κόσοβο, εύκολη Ελβετία

Το Κόσοβο σόκαρε τη Σουηδία επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας! Τα γκολ για τους γηπεδούχους σημείωσαν οι Ρετζμπετσάι στο 26′ και Μουρίτσι στο 42′, με τους Σουηδούς να μην έχουν απάντηση.

Δείτε τα highlights εδω

Στο άλλο ματς, η Ελβετία δεν είχε προβλήματα με την Σλοβενία του βασικού Άνταμ Τσέριν, αφού επιβλήθηκε με 3-0. Ελβέντι στο 18′, Εμπολό στο 33′ και Εντόι στο 38′ διαμόρφωσαν το τελικό 3-0.

Δείτε τα highlights εδώ

Τεσσάρα για την Κροατία, εκτός έδρας νίκη για τα Νησιά Φερόε με το Γιβραλτάρ

Η Κροατία πέρασε ένα εύκολο βράδυ με αντίπαλο το Μαυροβούνιο, φτάνοντας στη νίκη με 4-0. Ο Γιάκιτς στο 35′ άνοιξε το σκορ, για να ακολουθήσουν τρία γκολ στο δεύτερο μέρος. Ο Κράμαριτς στο 51′, ο Κουτς με αυτογκόλ στο 85′ και Πέρισιτς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έκαναν τον τελικό 4-0.

Δείτε τα highlights εδώ

Τέλος, τα Νησιά Φερόε επιβλήθηκαν του Γιβραλτάρ με 1-0 εκτός έδρας. Το μοναδικό γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες σημείωσε ο Μάρτιν Άγκνασον στο 68ο λεπτό της συνάντησης.

Δείτε τα highlights εδώ

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία των ομίλων που είχαν… δράση:

GROUP B

Αποτελέσματα:

Κόσοβο-Σουηδία 2-0

Ελβετία-Σλοβενία 3-0

Βαθμολογία:

GROUP C

Αποτελέσματα:

Λευκορωσία-Σκωτία 0-2

Ελλάδα-Δανία 0-3

Βαθμολογία:

GROUP Ι

Αποτελέσματα:

Ισραήλ-Ιταλία 4-5

Βαθμολογία:

GROUP L

Αποτελέσματα:

Κροατία-Μαυροβούνιο 4-0

Γιβραλτάρ-Νησιά Φερόε 0-1

Βαθμολογία: