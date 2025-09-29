sports betsson
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Εθνική Ελλάδας: Χωρίς εκπλήξεις οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Σκωτία και Δανία (pic)
Ποδόσφαιρο 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:22

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς εκπλήξεις οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Σκωτία και Δανία (pic)

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις κλήσεις του για τα ματς της Εθνικής Ελλάδος ενόψει των ματς με Σκωτία (9/10) και Δανία (12/10).

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της δύο πολύ σημαντικά ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ανακοινώνει τις κλήσεις του.

Ο Σερβοέλληνας τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του 24 ποδοσφαιριστές, ενόψει των εκτός έδρας αγώνων με Σκωτία (9/10) και Δανία (12/10), αμφότερα εκτός έδρας.

Συγκεκριμένα, μοναδική αλλαγή είναι η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη που απουσίασε από τα προηγούμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμού και στη θέση του κλήθηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής και οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.

Η ανάρτηση για την Εθνική

Headlines:
AGRO
Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

Πολιτική
Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες
Παναθηναϊκός 29.09.25

Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Η μονιμοποίηση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από δύο αποτελέσματα, αλλά από τη συμβατότητα του με τον σύλλογο. Δυστυχώς, η λογική αγνοείται ξανά...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης

Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τον Βόλο καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές και είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Super League, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα
On Field 28.09.25

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Σύνταξη
Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις»
«Μία νύχτα μόνο» 29.09.25

Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις»

Με αφορμή τη νέα τους τηλεοπτική συνεργασία στη σειρά του MEGA «Μία νύχτα μόνο», Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρης Λάλος, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Buongiorno»

Σύνταξη
Σουηδία: «Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία» – Στέλνει αντιαεροπορικά
Ενόψει Συνόδου 29.09.25

«Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία», λέει η Σουηδία και στέλνει αντιαεροπορικά

Προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια της Δανίας ενόψει της Συνόδου Κορυφής, η Σουηδία στέλνει αντιαεροπορικά στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Κλιματική αλλαγή: Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή
Κλιματική αλλαγή 29.09.25

Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πραγματικές και ήδη συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν ότι δεν τις βλέπουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.09.25

Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, και απείλησε ότι εάν ξεκινήσει τότε θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Σύνταξη
«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

