Εθνική Ελλάδας: Χωρίς εκπλήξεις οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Σκωτία και Δανία (pic)
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις κλήσεις του για τα ματς της Εθνικής Ελλάδος ενόψει των ματς με Σκωτία (9/10) και Δανία (12/10).
Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της δύο πολύ σημαντικά ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ανακοινώνει τις κλήσεις του.
Ο Σερβοέλληνας τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του 24 ποδοσφαιριστές, ενόψει των εκτός έδρας αγώνων με Σκωτία (9/10) και Δανία (12/10), αμφότερα εκτός έδρας.
Συγκεκριμένα, μοναδική αλλαγή είναι η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη που απουσίασε από τα προηγούμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμού και στη θέση του κλήθηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.
Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής και οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς:
Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.
Η ανάρτηση για την Εθνική
