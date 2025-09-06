Μία ομάδα που με τον Γιοβάνοβιτς δεν έχει «ταβάνι»

Μία όμορφη συζήτηση (και) μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Λευκορωσίας με 5-0, είναι για το «ταβάνι» αυτής της φουρνιάς. Αν έχει και ποιο θα μπορούσε να είναι. Μία συζήτηση που τη δημιουργούν οι νεαροί και ταλαντούχοι Έλληνες παίκτες, πολλοί πια στον αριθμό και υπό την καθοδήγηση ενός χαρισματικού ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο, όμως έχει προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία που ταιριάζουν απόλυτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Προφανώς, είναι δύσκολο να προβλέψουμε το «ταβάνι» αυτής της γενιάς. Ίσως να μην πετύχει με τη μία τους σκοπούς της, αφού στο ποδόσφαιρο συμβαίνει συχνά κάτι αναπάντεχο. Μία αστάθμητη παράμετρος. Ωστόσο, φυσιολογικά μιλώντας, αυτό η ομάδα είναι αδύνατο να μην πετύχει μακροπρόθεσμα.

Μιλάμε για ποδοσφαιριστές που στην πλειονότητα τους συγκαταλέγονται σε μία ηλικιακή γκάμα από 17 μέχρι 26 ετών. Άρα, οι διεθνείς έχουν αρκετά μεγάλα τουρνουά μπροστά τους, για να παίξουν, να αποκομίσουν εμπειρίες, να προκριθούν και να διακριθούν. Εννοείται πως επιθυμούμε όλοι αυτό να συμβεί άμεσα και η Ελλάδα να περάσει στο Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ. Επιπλέον, μετά την πρεμιέρα ο όμιλος διαμορφώθηκε ιδανικά για εμάς.

Οπότε, ας απολαύσουμε όλοι το παρόν και ας νιώθουμε μία βεβαιότητα πως τα καλύτερα θα έρθουν. Είναι η φυσιολογική ροή στο ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον όταν πλέον οι ελληνικές ακαδημίες δουλεύουν με ευρωπαϊκά πρότυπα και παράγουν κανονικούς παίκτες, αφήνοντας τις ελληνικές παθογένειες.

Ένα αντεπιχείρημα στον ενθουσιασμό είναι η χαμηλή – ομολογουμένως – δυναμικότητα της Λευκορωσίας. Προφανώς, είναι σωστό εν μέρει. Γιατί δεν απέχουμε πολλά χρόνια από τότε που η Ελλάδα αδυνατούσε να νικήσει (όχι να παίξει ποδόσφαιρο αξιώσεων…) τα Νησιά Φερόε και το Γιβραλτάρ. Ευτυχώς, εκείνη η εποχή έχει παρέλθει και μοιάζει δύσκολο να επιστρέψει σύντομα. Γιατί νομοτελειακά στο ποδόσφαιρο, κάθε ομάδα ακολουθεί έναν κύκλο με άνοδο και πτώση.

Η Εθνική ομάδα διαμορφώνει έναν χαρακτήρα νικήτριας, που πείθει ότι θα νικάει εύκολα ή δύσκολα τους αντιπάλους χαμηλότερου επιπέδου και θα προοδεύει διαρκώς. Ένας χαρακτήρας που θα τεσταριστεί τη Δευτέρα εναντίον της Δανίας, η οποία δείχνει συνέπεια και είναι παρούσα σε κάθε μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού εδώ και τρεις δεκαετίες.

Κυρίως, η παρουσία του Γιοβάνοβιτς αποτελεί εγγύηση σοβαρότητας και πειθαρχίας. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να «προσγειώνει» τους παίκτες όταν ξεφεύγουν, να τους επαναφέρει στην πραγματικότητα και να τους εμπνέει ότι θα βελτιώνονται διαρκώς. Γιατί σε αντίθεση με την εκτίμηση μερικών Ελλήνων παραγόντων, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σίγουρα δεν έχει χαμηλό «ταβάνι»…