Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)

Μία νίκη και μία ήττα είχε το ξεκίνημα της Εθνικής Ελλάδος στον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού μετά το 5-1 επί της Λευκορωσίας, ηττήθηκε 3-0 από τη Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και πλέον έχει δυσκολέψει αρκετά η υπόθεση πρώτη θέση στον όμιλο. Τώρα, έχει μπροστά δύο δύσκολα εκτός έδρας ματς με Σκωτία (9/10) και Δανία (12/10), στα οποία θα ξεκαθαρίσει και το… τοπίο του ομίλου.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του, μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα, είδαν τις πιθανότητές τους ώστε να πάρουν την πρωτιά στον όμιλο να μειώνονται, αφού σύμφωνα με τις προσομοιώσεις της σελίδας Football Meets Data, η Ελλάδα από φαβορί για την πρώτη θέση, μετά την πρεμιέρα, πλέον είναι για την τρίτη.

Πλέον, η συγκομιδή της Εθνικής προβλέπεται να είναι οι 9,5 πόντοι στον όμιλό της (xPoints), την ώρα που οι πιθανότητές της για την πρώτη θέση μειώθηκαν κατά 32%, ενώ για την δεύτερη θέση κατά 30%. Όλα αυτά, μετά την ισοπαλία ανάμεσα σε Δανία και Σκωτία την πρώτη αγωνιστική, αλλά και τη νίκη των Βρετανών, απέναντι στους Λευκορώσους, την δεύτερη.

Οι πιθανότητες της 1ης θέσης για την Ελλάδα

🇬🇷 Greece goes from projected 1st to projected 3rd in one night! Fantastic night for 🇩🇰 Denmark who take back the favorite role. Good turn of events for 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland as well who climb to projected 2nd! 👉 Change in % to win Group C: 📈 +25% 🇩🇰

📈 +7% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

📉 -32% 🇬🇷 👉 Change… pic.twitter.com/J7wkFWvBvK — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 8, 2025

Ωστόσο, η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της δύο παιχνίδια τα οποία πιθανότατα θα ξεκαθαρίσουν και την κατάσταση στον όμιλο. Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τη Σκωτία (9/10) και τη Δανία (12/10), για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική, αμφότερες εκτός έδρας. Αρχής γενομένης από το ματς με τους Βρετανούς, η Εθνική έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει στο πρόσφατο παρελθόν. Ήταν 23 Μαρτίου 2025, όταν οι διεθνείς μας με το διπλό στη Σκωτία (0-3) «γύρισαν» το εις βάρος τους 1-0 και πήραν την άνοδο στην ελίτ του Nations League.

Μπορεί κόντρα στη Δανία η εικόνα της Εθνικής να μην ήταν αυτό που θα ήθελε ο Σερβοέλληνας τεχνικός σε μεγάλα διαστήματα του ματς, ωστόσο έχει την ευκαιρία για τη… ρεβάνς, που δεν αποκλείεται να είναι και κομβικής σημασίας, ειδικά αν έχει προηγηθεί θετικό αποτέλεσμα στο Χάμπντεν Παρκ, σε δύο βράδια από σήμερα. Εκεί που τον περασμένο Μάρτιο γράφτηκε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην Ιστορία της ομάδας.