Εθνική Ελλάδας: Υπό βροχή η πρώτη προπόνηση ενόψει Σκωτίας (pics+vids)

Την πρώτη της προπόνηση πραγματοποίησε η Εθνική ομάδα το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) στο Ρέντη, υπό καταρρακτώδη στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος.

Μοναδικός απόντας ο ασθενής Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τον Παύλο Παντελίδη να είναι το νέο πρόσωπο στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Όσοι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν χθες με τις ομάδες τους έκαναν αποθεραπεία ενώ οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά. Σχετικά με τον Καρέτσα, ο άσος της Γκενκ παραμένει στο Βέλγιο και από την πορεία της υγείας του θα φανεί αν θα ενσωματωθεί στη Γλασκώβη ή στην Κοπεγχάγη.

Θυμίζουμε ότι η Εθνική παίζει την Πέμπτη (9/10, 21:45) στην έδρα της Σκωτίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ και την Κυριακή (12/10, 21:45) φιλοξενείται από τη Δανία για την τέταρτη αγωνιστική.

Αύριο (Τρίτη 7/10) η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 και στη συνέχεια η αποστολή θα φύγει για το αεροδρόμιο καθώς στις 16:30 θα αναχωρήσει για τη Γλασκόβη. Τα δύο παιχνίδια που έχει μπροστά της η Εθνική είναι πολύ κρίσιμα και μετά τη βαριά ήττα από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» χρειάζονται δύο νίκες ώστε να παραμείνει η ομάδα σε τροχιά πρώτης θέσης στον όμιλο.