Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης που κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας (vid)

Ο Παύλος Παντελίδης έκανε… ντόρο Κυριακή (5/10) απόγευμα με την εμφάνισή του κόντρα στην ΑΕΚ και Δευτέρα (6/10) μεσημέρι ήρθε η… επιβράβευση.

Μία έκπληξη επιφύλασσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που το μεσημέρι της Δευτέρας ανακοίνωσε μία έξτρα κλήση στην αποστολή της Εθνικής για τα ματς με Σκωτία (9/10) και Δανία (12/10). Ο 23χρονος φορ της Κηφισιάς είναι η επιπλέον μεσοεπιθετική λύση του Σερβοέλληνα τεχνικού.

Ο λόγος; Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι άρρωστος και γι΄αυτό αποφασίστηκε να υπάρχει ακόμη μία επιλογή, ενόψει των αγώνων των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης

Γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2002 στην Αθήνα και στην καριέρα του έχει περάσει από τα τμήματα υποδομής της Νέας Ιωνίας και του Παναθηναϊκού, πριν καταλήξει στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, το καλοκαίρι του 2023.

Τη φετινή σεζόν, μαζί με τον Ανδρέα Τεττέη συνθέτουν εξαιρετικό δίδυμο στην επίθεση της Κηφισιάς, με τον 23χρονο να έχει 5 ματς στη Superleague (4 ως βασικός) στα οποία έχει πετύχει 3 γκολ και έχει μοιράσει μία ασίστ. Αγωνιζόμενος κυρίως στο δεξί φτερό της επίθεσης, αλλά με την ικανότητα να ανταπεξέλθει σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις μεσοεπιθετικά.

Μάλιστα, την Κυριακή είχε γκολ και ασίστ απέναντι στην ΑΕΚ και μόλις λίγες ώρες μετά είδε στο… inbox του την κλήση του Γιοβάνοβιτς για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Πλέον, είναι στο χέρι του να διατηρηθεί στις επιλογές του Σερβοέλληνα τεχνικού και στα 23 του να γίνει τακτικό μέλος της Εθνικής Ελλάδος.