Η τριλογία της διαμαρτυρίας: Οι φάσεις που η Κηφισιά φωνάζει για την ήττα της από την ΑΕΚ

Εκανε ηχηρά φάλτσα η διαιτησία στο Περιστέρι, όπου διεξήχθη ο αγώνας Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Εκαναν πράματα και θάματα ο διαιτητής Βεργέτης (Αρκαδίας), ο VAR Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), μέχρι και ο βοηθός Κωνσταντίνου (Πρέβεζας/Λευκάδας). Ο ένας ήταν χειρότερος από τον άλλον καθώς με τα λάθη τους αλλοίωσαν το αποτέλεσμα του αγώνα για να νικήσει η ΑΕΚ.

Ιδού το τριπλό «χειρουργείο»:

1) Στο 45+6’ έπρεπε να αποβληθεί ο Πιερό με απευθείας κόκκινη κάρτα, καθώς με τις τάπες βρήκε στα πλευρά τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς Ξενόπουλο, ο οποίος σήκωνε τη φανέλα και έδειχνε στον Βεργέτη τη ζημιά που του έκανε ο αντίπαλός του. Για αυτή τη φάση ο ρέφερι υπέδειξε κίτρινη κάρτα αντί για κόκκινη. Κι όμως, ο Σιδηρόπουλος δεν έκανε παρέμβαση, δεν κάλεσε τον Βεργέτη να βγάλει κόκκινη κάρτα στον Πιερό. Αν και ο Λανουά σε παρόμοια περίπτωση την 2η αγωνιστική, στον αγώνα Λεβαδειακός-Κηφισιά, είχε πει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να βγαίνει η κόκκινη κάρτα.

2) Στο 68’ κακώς ακυρώθηκε γκολ της Κηφισιάς για χέρι του Σόουζα. Εκανε μεγάλο και σημαντικό λάθος ο βοηθός Κωνσταντίνου. Επίσης, ο Σιδηρόπουλος έπρεπε να καλέσει τον Βεργέτη για να αλλάξει η απόφαση, καθώς το γκολ έπρεπε να μετρήσει, επειδή ο Πορτογάλος μπορεί να κάνει κίνηση όμως δεν βρήκε τη μπάλα.

3) Σα να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και το πέναλτι-φάντασμα του Βεργέτη υπέρ της ΑΕΚ στο 89’, σε βουτιά του Γιόβιτς. Όμως, δεν κανένα ριπλέι δεν φάνηκε ότι ο Σιμόν βρήκε τον αντίπαλό του. Γιατί ο VAR Σιδηρόπουλος δεν έκανε παρέμβαση σε μια ακόμη «χειρουργική» απόφαση του Βεργέτη; Με αυτό το πέναλτι η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-2.

Απίστευτα κι όμως αληθινά όσα έγιναν στο ματς Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3. Μεγάλες προκλήσεις από τη διαιτησία.