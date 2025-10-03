Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Πρόκειται για πρόβλημα που ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είχε εντοπίσει από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο της Stoiximan Super League και ένα από τα σχέδια που είχε σε πρώτο πλάνο είναι να τους κάνει ομάδα, άλλωστε η καλή συνεργασία μεταξύ τους είναι ο προθάλαμος τόσο της επαγγελματικής διαιτησίας όσο και να ορίζονται σε δύσκολα παιχνίδια. Όμως, εκ του αποτελέσματος προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Γάλλος απέτυχε ή στην καλύτερη περίπτωση ότι έχει δρόμο ακόμη.

Η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στους διαιτητές. Αν δεν θέλει ο Α να συνεργαστεί με τον Β τι να κάνει ο Λανουά;

Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι έξι διεθνείς είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα (δεν γράφουμε τον αριθμό των στρατοπέδων για ευνόητους λόγους. Άλλωστε εκείνο που ενδιαφέρει είναι οι κακές σχέσεις κάποιων με κάποιους άλλους, οι οποίες βγάζουν μάτια ακόμη και στα σεμινάρια, όπου οι ρέφερι είναι χωρισμένοι σε παρέες. Φαίνεται ότι οι χοροί και τα τραγούδια στην Ξάνθη, με αφορμή τη λήξη του σεμιναρίου, δεν βοήθησαν στην αλλαγή του κλίματος). Καθόλου τυχαίο ότι ο Λανουά, επίτηδες, έβαζε σε κάποια παιχνίδια διαιτητές που βρίσκονται σε… απόσταση, η οποία όμως δεν μειώθηκε.

Οι αποστάσεις των διαιτητών φαίνονται και όταν πρέπει να συνεργαστούν για να παρθεί απόφαση μέσω VAR. Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) κατηγορήθηκε (κακώς κατά την άποψή μας) ότι δεν έδειξε όλα τα πλάνα στον Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) στη φάση που έδωσε πέναλτι κατά του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο. Κι εδώ είναι που η ΚΕΔ κάνει τα πράγματα χειρότερα, καθώς και στα πλάνα που δεν έδειξε ο Ζαμπαλάς στον Τσακαλίδη επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει χέρι του Τσέριν και δεν φαίνεται κάπου ότι η μπάλα να βρίσκει στο κεφάλι του παίκτη του Παναθηναϊκού και μετά στο χέρι του.

Στον αγώνα Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός ο Ζαμπαλάς φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει από την ΚΕΔ ότι ο βοηθός Κόλλιας (Ηπείρου) υπέδειξε (σωστά, μέσω της ενδοεπικοινωνίας) πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, όμως η ΚΕΔ είχε ακούσει τι έγινε καθώς οι διάλογοι αποθηκεύονται. Όπως ο Λανουά και οι συνεργάτες του κατάλαβαν, από όσα άκουσαν από τους διαλόγους, ότι οι Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Κολλιάκος (Αθηνών) δεν συνεργάζονταν στον αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2.

Ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) τιμωρήθηκε αφενός επειδή ως AVAR δεν υπέδειξε στον Γερμανό VAR (Περλ) το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αφετέρου επειδή ως VAR παρέσυρε τον Γιουματζίδη (Πέλλας), έναν νέο διαιτητή, στον αγώνα Κηφισιά-Αρης 0-1.