Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
Ανησυχία προκαλεί το περιστατικό στο δίκτυο της Γραμμής 1 του πρώην ΗΣΑΠ καθώς συρμός δεν σταμάτησε εντός αποβάθρας στον σταθμό Άγιος Νικόλαος.
Ανησυχία προκαλεί το νέο περιστατικό ακινητοποίησης συρμού εκτός της αποβάθρας στο δίκτυο του μετρό, που σημειώθηκε τη Δευτέρα (04/05) στη γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ).
Συρμός στη Γραμμή 1 έκανε υπέρβαση αποβάθρας για λίγα μέτρα στον σταθμό Άγιο Νικόλαο και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο
Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ο συρμός υπερέβη το σημείο στάσης στην αποβάθρα του σταθμού.
Ως αποτέλεσμα, οι επιβάτες παρέμειναν εντός του συρμού και αποβιβάστηκαν στον αμέσως επόμενο σταθμό, όπου το όχημα τέθηκε εκτός κυκλοφορίας. Μάλιστα, στη συνέχεια ο συρμός αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο.
«Δεν υφίσταται ζήτημα ασφάλειας» για το περιστατικό στον πρώην ΗΣΑΠ
Η εταιρεία εμφανίστηκε καθησυχαστική επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται ζήτημα ασφάλειας ούτε για τη λειτουργία των συρμών ούτε για τη μετακίνηση των επιβατών.
Παράλληλα, ανέφερε ότι αντίστοιχα περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Συρμός στη Γραμμη 1 στις 09:10 το πρωί έκανε υπέρβαση αποβάθρας για λίγα μέτρα στον σταθμό Άγιο Νικόλαο και όπως προβλέπουν οι διαδικασίες λειτουργίας, δεν αποβίβασε τους επιβάτες στον συγκεκριμένο σταθμό, αλλά στον επόμενο, όπου και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο.
Περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των συρμών και τη μετακίνηση των επιβατών.
