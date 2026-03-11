Επίθεση με πέτρες σε συρμό του Ηλεκτρικού στον σταθμό «Περισσός» – Τραυματίστηκε ένας επιβάτης
Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, ο συρμός σταμάτησε στο σταθμό του Περισσού όπου ο επιβάτης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία.
- Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη
- Η ένεση που βοηθά την καρδιά να επουλωθεί μετά από έμφραγμα
- «Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
- Χρυσό σουαρέ, μόνο για γυναίκες: Μετά το φιάσκο με το Netflix, η Μέγκαν χρεώνει 1700 λίρες για selfie και manifestation – Η νέα Γκουίνεθ;
Eπίθεση με πέτρες κατά συρμού του ΗΣΑΠ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός επιβάτη από θραύσματα παραθύρου.
Συγκεκριμένα, άγνωστοι που βρίσκονταν έξω από τις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, μεταξύ των σταθμών Άνω Πατήσια και Περισσός, εκτόξευσαν πέτρες σε διερχόμενο συρμό. Το αποτέλεσμα ήταν να σπάσει παράθυρο και να τραυματιστεί επιβάτης.
Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, ο συρμός σταμάτησε στο σταθμό του Περισσού όπου ο επιβάτης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. άλλες δύο γυναίκες τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά και δεν χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο.
Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αναφέρει πως βρίσκεται σε συνεργασία με την αστυνομία για την διελεύκανση της υπόθεσης, ενώ θα προσφύγει κατά των δραστών.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:
«Επίθεση με πέτρες από αγνώστους δέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11/03 συρμός της Γραμμής 1 του Μετρό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη, που επέβαινε σε αυτόν.
Άγνωστοι, που βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων της ΣΤΑ.ΣΥ, εκσφενδόνισαν πέτρα κατά διερχόμενου συρμού, μεταξύ των σταθμών «Α. Πατήσια» και «Περισσός», προκαλώντας το σπάσιμο παραθύρου και συνακόλουθα τον τραυματισμό του επιβάτη από τα θραύσματα.
Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου και παρασχέθηκαν στον επιβάτη οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ κλήθηκαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ.
Η ΣΤΑ.ΣΥ. εύχεται στον επιβάτη καλή και γρήγορη ανάρρωση. Η εταιρεία συνδράμει την ΕΛ.ΑΣ με ό,τι μέσα διαθέτει στην έργο της και ζητά την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης. Παράλληλα, η ΣΤΑ.ΣΥ θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια».
- Ωρα αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία – Οι προϋποθέσεις
- Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ ο καθ. Πνευμονολογίας Θ. Βασιλακόπουλος
- «Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
- Ισπανός οπαδός μπέρδεψε τα…St James Park και αντί να δει Champions League, είδε Γ’ Αγγλίας!
- Επίθεση με πέτρες σε συρμό του Ηλεκτρικού στον σταθμό «Περισσός» – Τραυματίστηκε ένας επιβάτης
- Από φέτος οι γυναίκες μπορούν να υπηρετούν εθελοντική θητεία στο στρατό – Το βίντεο του ΓΕΣ
- Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
- Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις