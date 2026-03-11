Επίθεση με πέτρες σε συρμό του Ηλεκτρικού στον σταθμό «Περισσός» – Τραυματίστηκε ένας επιβάτης

Eπίθεση με πέτρες κατά συρμού του ΗΣΑΠ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός επιβάτη από θραύσματα παραθύρου.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι που βρίσκονταν έξω από τις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, μεταξύ των σταθμών Άνω Πατήσια και Περισσός, εκτόξευσαν πέτρες σε διερχόμενο συρμό. Το αποτέλεσμα ήταν να σπάσει παράθυρο και να τραυματιστεί επιβάτης.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, ο συρμός σταμάτησε στο σταθμό του Περισσού όπου ο επιβάτης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. άλλες δύο γυναίκες τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά και δεν χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αναφέρει πως βρίσκεται σε συνεργασία με την αστυνομία για την διελεύκανση της υπόθεσης, ενώ θα προσφύγει κατά των δραστών.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Επίθεση με πέτρες από αγνώστους δέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11/03 συρμός της Γραμμής 1 του Μετρό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη, που επέβαινε σε αυτόν.

Άγνωστοι, που βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων της ΣΤΑ.ΣΥ, εκσφενδόνισαν πέτρα κατά διερχόμενου συρμού, μεταξύ των σταθμών «Α. Πατήσια» και «Περισσός», προκαλώντας το σπάσιμο παραθύρου και συνακόλουθα τον τραυματισμό του επιβάτη από τα θραύσματα.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου και παρασχέθηκαν στον επιβάτη οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ κλήθηκαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. εύχεται στον επιβάτη καλή και γρήγορη ανάρρωση. Η εταιρεία συνδράμει την ΕΛ.ΑΣ με ό,τι μέσα διαθέτει στην έργο της και ζητά την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης. Παράλληλα, η ΣΤΑ.ΣΥ θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια».