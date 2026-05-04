Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη
Σφοδρή επίθεση στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, εξαπέλυσαν κυβερνητικές πηγές κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση των δηλώσεων» μελών της κυβέρνησης, σχετικά με τους δανειολήπτες. Από την πλευρά της η Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν, μεταξύ άλλων, πως «στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα που μοιράζουν στους κάθε λογής Ζούκοφ και τα βγάζουν επίσημες ανακοινώσεις και διαρροές».
Οι κυβερνητικές πηγές τόνιζαν πως «ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής, προσωπικών επιθέσεων αλλά και διαστρέβλωσης των δηλώσεων, τόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου, όσο και συνολικά των μελών της κυβέρνησης. Δεν αξίζει καμία απάντηση. Χαμένος χρόνος. Απευθυνόμαστε, ωστόσο, προς τους δημοσιογράφους και τους πολίτες: Πριν πιστέψει κανείς έστω και μια λέξη από τις ανακοινώσεις του κ. Τσουκαλά, ας διαβάσει προηγουμένως το τι έχει δηλώσει πραγματικά το κυβερνητικό στέλεχος στο οποίο αναφέρεται. Θα διαπιστώσει αμέσως τη διαστρέβλωση της αλήθειας και την παραποίηση των πραγματικών δηλώσεων, που έχει γίνει πια κανόνας στις θλιβερές ανακοινώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ».
«Ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν οι κυβερνητικές πηγές»
Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι «κανονικά δεν θα ασχολούμασταν με τις ‘κυβερνητικές πηγές’ γιατί ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν, αλλά για να μην αφήνονται εντυπώσεις. Τις δηλώσεις ποιου κυβερνητικού στελέχους διαστρέβλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ;
Α. ‘Μιλάμε για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Γιατί θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών’, δήλωσε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Διαστρεβλώθηκε;
Β. Ο κ. Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών διέψευσε τον κ. Θεοδωρικάκο και τον διαστρεβλώσαμε;
Γ. Ενοχλήθηκε ο κ. Μαρινάκης γιατί εκφράσαμε την άποψη πως με την 13ωρη εργασία και το 6ημερο, μας έκαναν αρνητική είδηση σε όλη την Ευρώπη και ότι θέλουν να αντιγράψουν τη Βουλγαρία υιοθετώντας πλήρως το μοντέλο της φθηνής απασχόλησης, της εργασιακής υπερκόπωσης και της χαμηλής παραγωγικότητας; Τα αγαπημένα σας στατιστικά το πιστοποιούν».
Προσθέτει πως «τρικυμία στο ποτήρι! Αυτό όμως που αποτυπώνεται ευδιάκριτα από την εν λόγω διαρροή και τους χαρακτηρισμούς σε βάρος του Εκπροσώπου Τύπου είναι από ποιον εκπορεύεται η τοξικότητα και η δολοφονία χαρακτήρων.
