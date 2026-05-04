sports betsson
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3: «Πάρτι» των Reds στο Στάμφορντ Μπριτζ!
Ποδόσφαιρο 04 Μαΐου 2026, 19:12

Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3: «Πάρτι» των Reds στο Στάμφορντ Μπριτζ!

Σαρωτική η Νότιγχαμ Φόρεστ, διέλυσε με 3-1 την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» – Δύο γκολ ο Αβονίγι (2’, 52’), ένα ο Ιγκόρ Ζεσούς (15’) – Έφευγαν από το 75’ οι οπαδοί των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Spotlight

Αδιανόητη εμφάνιση και απίστευτο «πάρτι» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Οι ποδοσφαιριστές του Βίτορ Περέιρα έκαναν ό,τι ήθελαν στο γήπεδο της Τσέλσι και επικράτησαν των Μπλε με το εμφατικό 3-1 (δείτε ΕΔΩ τα highlights), για την 35η αγωνιστική της Premier League. Καταπληκτικοί οι Reds, μπήκαν από την αρχή αποφασισμένοι να φύγουν με το «διπλό» και  δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Μπλε, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να φεύγουν από το γήπεδο στο 75’, απογοητευμένοι από την εμφάνιση της ομάδας τους.

Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της Νότιγχαμ Φόρεστ στη φετινή σεζόν, με τον Αβονίγι να κάνει… πλάκα στην άμυνα της Τσέλσι και πετυχαίνει ένα γκολ στην αρχή κάθε ημιχρόνου (2’, 52’), ενώ ενδιάμεσα είχε σκοράρει ο Ιγκόρ Ζεσούς από το σημείο του πέναλτι (15’). Το γκολ της… τιμής για την Τσέλσι, που σκόραρε μετά από πέντε παιχνίδια και απέφυγε ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, πέτυχε ο Ζοάο Πέδρο στο 90+3’.

Αυτή ήταν η 3η σερί νίκη για τους Reds και 4η στα τελευταία 5 παιχνίδια στην Premier League, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να ανεβαίνει στους 42 πόντους (16η) και να βρίσκεται πλέον στο +5 από την Τότεναμ (5η).

Έξι σερί ήττα για την Τσέλσι, που έμεινε στους 48 πόντους και κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης, με τους Μπλε να είναι στην 9η θέση.

Ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι έχασαν με σοβαρό τραυματισμό τον Ντέρι, ο οποίος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι με τον Άμποτ, με τον 18χρονο εξτρέμ να αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας «σοκ» στο Στάμφορντ Μπριτζ, ενώ στη φάση τραυματίστηκε και ο ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Τσέλσι είχε μάλιστα έναν ακόμα τραυματισμό, με τον Ισπανό τερματοφύλακα των Μπλε, Ρόμπερτ Σάντσες, να αποχωρεί στο 66’ με πρόβλημα, αφήνοντας τη θέση του στον Φιλίπ Γιόργκεσεν.

Ονειρικό ξεκίνημα για τους Reds

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την αναμέτρηση, καθώς άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Αβονίγι. Ο Μπακουά απέφυγε ωραία τον Κουκουρέγια, σέντραρε και ο επιθετικός των Reds με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 12’ ο VAR κάλεσε τον διαιτητή σε onfield review για πέναλτι του Γκούστο στον Αβονίγι. Ο ρέφερι είδε το τράβηγμα του αμυντικού της Τσέλσι στον στράικερ των φιλοξενούμενων και έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Ιγκόρ Ζεσούς να σκοράρει για το 2-0.

Στο 45+1’ ο Ντέρι συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι με τον Άμποτ και ο Τέιλορ έδωσε πέναλτι για τους γηπεδούχους, με τον μεσοεπιθετικό της Τσέλσι να αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Πάλμερ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Σελς του είπε «όχι».

0-3 στο 52’!

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε καλύτερα και στο 52’ σκόραρε και πάλι με τον Αβονίγι. Ο Γκιμπς-Γουάιτ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο στράικερ των φιλοξενούμενων εκτέλεσε από κοντά τον Σάντσες για το 3-0.

Στο 73′ ο Ζοάο Πέδρο βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ και δύο λεπτά αργότερα (75’) άρχισαν να αποχωρούν από το γήπεδο εκατοντάδες οπαδοί της Τσέλσι, εμφανώς απογοητευμένοι από την εμφάνιση της ομάδας τους.

Οι Μπλε στα εναπομείναντα λεπτά το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο 90+3’ με τον Ζοάο Πέδρο, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν για πρώτη φορά μετά από πέντε παιχνίδια. Ένα γκολ που γλίτωσε την Τσέλσι από ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες (66′ λ.τρ. Γιόργκενσεν), Τσαλόμπα, Κουκουρέγια, Ανταραμπιόγο (47′ Κόλγουιλ), Γκουστό, Καϊσέδο, Λάβια (58′ Σάντος), Έντσο Φερνάντες, Πάλμερ, Ζοάο Πέδρο, Ντέρι (45+9′ λ.τρ. Ντελάπ).

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Μοράτο, Γέιτς, Άμποτ (45+5′ λ.τρ. Ουίλιαμς), Μπακβά (80′ Χάτσινσον), Νετς, Κούνια (47′ Μιλένκοβιτς), Ντομίνγκες, ΜακΑτί, Αβονίγι, Ιγκόρ Ζεσούς (46′ Γκιμπς Γουάιτ).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:

Λιντς – Μπέρνλι 3-1
Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ 3-0
Νιουκάστλ – Μπράιτον 3-1
Γουλβς- Σάντερλαντ 1-1
Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0
Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2
Άστον Βίλα – Τότεναμ 0-2
Τσέλσι – Νότιγχαμ 1-3
4/05 22:00 ‘Εβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

9/05 14:00 Λίβερπουλ – Τσέλσι
9/05 17:00 Μπράιτον – Γουλβς
9/05 17:00 Φούλαμ – Μπόρνμουθ
9/05 17:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
9/05 17:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
10/05 16:00 Μπέρνλι – Άστον Βίλα
10/05 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον
10/05 16:00 Νότιγχαμ – Νιουκάστλ
10/05 18:30 Γουεστ Χαμ – Άρσεναλ
11/05 22:00 Τότεναμ – Λιντς

Headlines:
Μεταφορές
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Κόσμος
Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)

Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)

Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
On Field 04.05.26

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»

Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)

Ο Τζέσι Ντέρι έπεσε άσχημα με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο μετά από σύγκρουσή του στον αέρα με τον Άμποτ και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στη συνέχεια αποχώρησε με φορείο.

Σύνταξη
Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 04.05.26

Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική Γυναικών

Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

Σύνταξη
Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
On Field 04.05.26

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0

Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 04.05.26

Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ - Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»

Κανένα σημάδι ανάκαμψης για το κυβερνών κόμμα σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ. Ανοδική πορεία για το «κόμμα Τσίπρα». Στα ραντάρ και το «κόμμα Σαμαρά». Η έκπληξη στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 04.05.26

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

Σύνταξη
The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)

Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών

Το Μαξίμου οχυρώνεται (για άλλη μια φορά) πίσω από το άρθρο 86 (που κατά τ' άλλα θέλει να αλλάξει), προκειμένου να πει «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό - Αραμπατζή. Να μπλοκάρει σχεδιάζει και την εξεταστική για υποκλοπές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεσσαλονίκη: «Red alert» με τη βάση της Ryanair – Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας
Αναβρασμός 04.05.26

«Red alert» με τη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη σύσκεψη εργασίας στον δήμο με συμμετοχή της περιφέρειας. Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν.

Σύνταξη
ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά
Κόσμος 04.05.26

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά

Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»
Πολιτική 04.05.26

Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή τονίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, για να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Παναθηναϊκός 04.05.26

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Ελλάδα 04.05.26

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σύνταξη
Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Ελλάδα 04.05.26

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 04.05.26

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρείς νεκρούς από χανταϊό

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Σύνταξη
Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Κόσμος 04.05.26

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
Σφοδρά πυρά 04.05.26

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης

Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
On Field 04.05.26

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»

Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»

Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»
Επικαιρότητα 04.05.26

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»

Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών για την ενίσχυση του προσωπικού των Δήμων κατέθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας άμεσα απαντήσεις από τον κ. Λιβάνιο για την «τροπολογία Βορίδη».

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies