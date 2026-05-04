Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3: «Πάρτι» των Reds στο Στάμφορντ Μπριτζ!

Αδιανόητη εμφάνιση και απίστευτο «πάρτι» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Οι ποδοσφαιριστές του Βίτορ Περέιρα έκαναν ό,τι ήθελαν στο γήπεδο της Τσέλσι και επικράτησαν των Μπλε με το εμφατικό 3-1 (δείτε ΕΔΩ τα highlights), για την 35η αγωνιστική της Premier League. Καταπληκτικοί οι Reds, μπήκαν από την αρχή αποφασισμένοι να φύγουν με το «διπλό» και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Μπλε, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να φεύγουν από το γήπεδο στο 75’, απογοητευμένοι από την εμφάνιση της ομάδας τους.

Three consecutive victories for @NFFC moves them six points clear of the relegation zone 📈 pic.twitter.com/9JjaxKyrUS — Premier League (@premierleague) May 4, 2026

Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της Νότιγχαμ Φόρεστ στη φετινή σεζόν, με τον Αβονίγι να κάνει… πλάκα στην άμυνα της Τσέλσι και πετυχαίνει ένα γκολ στην αρχή κάθε ημιχρόνου (2’, 52’), ενώ ενδιάμεσα είχε σκοράρει ο Ιγκόρ Ζεσούς από το σημείο του πέναλτι (15’). Το γκολ της… τιμής για την Τσέλσι, που σκόραρε μετά από πέντε παιχνίδια και απέφυγε ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, πέτυχε ο Ζοάο Πέδρο στο 90+3’.

Αυτή ήταν η 3η σερί νίκη για τους Reds και 4η στα τελευταία 5 παιχνίδια στην Premier League, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να ανεβαίνει στους 42 πόντους (16η) και να βρίσκεται πλέον στο +5 από την Τότεναμ (5η).

Seven matches unbeaten, with four victories in that time.@NFFC are in fine form 🤩 pic.twitter.com/Peyr5oXCNm — Premier League (@premierleague) May 4, 2026

Έξι σερί ήττα για την Τσέλσι, που έμεινε στους 48 πόντους και κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης, με τους Μπλε να είναι στην 9η θέση.

Ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι έχασαν με σοβαρό τραυματισμό τον Ντέρι, ο οποίος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι με τον Άμποτ, με τον 18χρονο εξτρέμ να αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας «σοκ» στο Στάμφορντ Μπριτζ, ενώ στη φάση τραυματίστηκε και ο ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Τσέλσι είχε μάλιστα έναν ακόμα τραυματισμό, με τον Ισπανό τερματοφύλακα των Μπλε, Ρόμπερτ Σάντσες, να αποχωρεί στο 66’ με πρόβλημα, αφήνοντας τη θέση του στον Φιλίπ Γιόργκεσεν.

Ονειρικό ξεκίνημα για τους Reds

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την αναμέτρηση, καθώς άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Αβονίγι. Ο Μπακουά απέφυγε ωραία τον Κουκουρέγια, σέντραρε και ο επιθετικός των Reds με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Marking your 100th Forest appearance with a goal. 🎯 pic.twitter.com/NaZuYnpGCb — Nottingham Forest (@NFFC) May 4, 2026

Στο 12’ ο VAR κάλεσε τον διαιτητή σε onfield review για πέναλτι του Γκούστο στον Αβονίγι. Ο ρέφερι είδε το τράβηγμα του αμυντικού της Τσέλσι στον στράικερ των φιλοξενούμενων και έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Ιγκόρ Ζεσούς να σκοράρει για το 2-0.

A strike on a special day for Igor Jesus! 🫶 pic.twitter.com/vbPv0QWTx2 — Nottingham Forest (@NFFC) May 4, 2026

Στο 45+1’ ο Ντέρι συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι με τον Άμποτ και ο Τέιλορ έδωσε πέναλτι για τους γηπεδούχους, με τον μεσοεπιθετικό της Τσέλσι να αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Πάλμερ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Σελς του είπε «όχι».

In the middle of our goal! 🎶 pic.twitter.com/rfsESfiJbU — Nottingham Forest (@NFFC) May 4, 2026

0-3 στο 52’!

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε καλύτερα και στο 52’ σκόραρε και πάλι με τον Αβονίγι. Ο Γκιμπς-Γουάιτ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο στράικερ των φιλοξενούμενων εκτέλεσε από κοντά τον Σάντσες για το 3-0.

MGW x Taiwo pic.twitter.com/PcZXg9BNEg — Nottingham Forest (@NFFC) May 4, 2026

Στο 73′ ο Ζοάο Πέδρο βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ και δύο λεπτά αργότερα (75’) άρχισαν να αποχωρούν από το γήπεδο εκατοντάδες οπαδοί της Τσέλσι, εμφανώς απογοητευμένοι από την εμφάνιση της ομάδας τους.

Οι Μπλε στα εναπομείναντα λεπτά το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο 90+3’ με τον Ζοάο Πέδρο, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν για πρώτη φορά μετά από πέντε παιχνίδια. Ένα γκολ που γλίτωσε την Τσέλσι από ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες (66′ λ.τρ. Γιόργκενσεν), Τσαλόμπα, Κουκουρέγια, Ανταραμπιόγο (47′ Κόλγουιλ), Γκουστό, Καϊσέδο, Λάβια (58′ Σάντος), Έντσο Φερνάντες, Πάλμερ, Ζοάο Πέδρο, Ντέρι (45+9′ λ.τρ. Ντελάπ).

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Μοράτο, Γέιτς, Άμποτ (45+5′ λ.τρ. Ουίλιαμς), Μπακβά (80′ Χάτσινσον), Νετς, Κούνια (47′ Μιλένκοβιτς), Ντομίνγκες, ΜακΑτί, Αβονίγι, Ιγκόρ Ζεσούς (46′ Γκιμπς Γουάιτ).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:

Λιντς – Μπέρνλι 3-1

Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ 3-0

Νιουκάστλ – Μπράιτον 3-1

Γουλβς- Σάντερλαντ 1-1

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0

Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2

Άστον Βίλα – Τότεναμ 0-2

Τσέλσι – Νότιγχαμ 1-3

4/05 22:00 ‘Εβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

9/05 14:00 Λίβερπουλ – Τσέλσι

9/05 17:00 Μπράιτον – Γουλβς

9/05 17:00 Φούλαμ – Μπόρνμουθ

9/05 17:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

9/05 17:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

10/05 16:00 Μπέρνλι – Άστον Βίλα

10/05 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον

10/05 16:00 Νότιγχαμ – Νιουκάστλ

10/05 18:30 Γουεστ Χαμ – Άρσεναλ

11/05 22:00 Τότεναμ – Λιντς