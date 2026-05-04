Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)
Ο Τζέσι Ντέρι έπεσε άσχημα με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο μετά από σύγκρουσή του στον αέρα με τον Άμποτ και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στη συνέχεια αποχώρησε με φορείο.
Ο Τζέσι Ντέρι έκανε άπαντες στο «Στάμφορντ Μπριτζ» να παγώσουν καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) είχε μια σφοδρή σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι και έπεσε πολύ άσχημα στον αγωνιστικό χώρο.
Στο 44′ ο νεαρός εξτρέμ συγκρούστηκε στον αέρα με τον Άμποτ, έπεσε στο έδαφος και ξαναχτύπησε το κεφάλι του με δύναμη. Συνήλθε γρήγορα ευτυχώς, καθώς ο τρόπος που έπεσε κάτω να ήταν τόσο έντονος που έκανε άπαντες στο γήπεδο να ανησυχήσουν έντονα.
Οι συμπαίκτες του αμέσως έκαναν νόημα για ιατρική φροντίδα, την οποία έλαβε ο μικρός και με προσεκτικές κινήσεις του επιτελείου των Λονδρέζων τοποθετήθηκε στο φορείο κι έφυγε από το ματς.
Να αναφέρουμε πως ο 18χρονος ποδοσφαιριστής έκανε το ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του και στη φάση που τραυματίστηκε κέρδισε πέναλτι. Να προσθέσουμε είναι γιος του παλαίμαχου άσου της Κρίσταλ Πάλας, Σον Ντέρι.
Δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό του Ντέρι
PENAL PARA EL CHELSEA tras una dura falta hacia Jesse Derry por parte del Nottingham Forest. El jugador está siendo atendido por los médicos del Chelsea. pic.twitter.com/cWdBXGl7fd
— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 4, 2026
🚨🚨 | Chelsea FC youngster Jesse Derry went down after a serious head collision with Abbott and was unable to move 😥
Medical staff rushed in immediately, and a stretcher was prepared as concern grew around the situation. pic.twitter.com/dcz0Ql9Lrk
— Goals Side (@goalsside) May 4, 2026
