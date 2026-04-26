Τσέλσι – Λιντς 1-0: Στον τελικό του FA Cup οι «Μπλε», θα αντιμετωπίσουν τη Σίτι (vid)
Ένα γκολ του Έντσο ήταν αρκετό ώστε η Τσέλσι να επικρατήσει με 1-0 της Λιντς και να περάσει στον τελικό του FA Cup εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι.
Μετά από τέσσερα χρόνια (όταν ηττήθηκε από τη Λίβερπουλ) η Τσέλσι επέστρεψε στον τελικό του FA Cup! Χάρη σε ένα γκολ του Έντσο Φερνάντες οι «μπλε» με υπηρεσιακό τον ΜακΦάρλαν επικράτησαν με 1-0 της Λιντς στο «Γουέμπλεϊ» και στις 16 Μαΐου θα διεκδικήσουν στο ίδιο γήπεδο το τρόπαιο απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.
Την πρώτη μεγάλη στιγμή την είχε η Λιντς με τον Κάλβερτ- Λιούιν που νικήθηκε από τον Σάντσες και στο 19′ η Τσέλσι είχε δοκάρι με τον Ζοάο Πέδρο. Στο 23′ ο Έντσο με κεφαλιά από σέντρα του Νέτο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
Στο δεύτερο μέρος και πάλι η Λιντς απείλησε πρώτη με τον Σταχ ενώ η Τσέλσι είχε ευκαιρία με τον Ζοάο Πέδρο. Στα τελευταία λεπτά η Λιντς πίεσε για την ισοφάριση, δεν έβγαλε όμως μεγάλη ευκαιρία και οι «μπλε» πήραν την πρόκριση.
- Τσέλσι – Λιντς 1-0: Στον τελικό του FA Cup οι «Μπλε», θα αντιμετωπίσουν τη Σίτι (vid)
