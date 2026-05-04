Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0

Η ανωτερότητα του Ολυμπιακού στην σειρά με την Μονακό είναι αναμφισβήτητη και η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ήταν χαώδης.

Οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν καλό μπάσκετ και στα δύο ματς στο ΣΕΦ, ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι και εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρον τα προβλήματα που είχε η ομάδα του Πριγκιπάτου.

Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε πως είναι τέτοια η εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική ομάδα αυτή την περίοδο, που και πλήρης να ήταν η Μονακό, ο Ολυμπιακός θα είχε ξανά το «πάνω χέρι» για την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας.

Κι αυτό όχι για το λέμε εμείς, αλλά επειδή το «λέει» η εικόνα των δύο ομάδων στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς αλλά και σ’ όλη την διάρκεια της κανονικής περιόδου.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν πάει με τον «αέρα» του 2-0 στον αυριανό τρίτο αγώνα της σειράς με τους Μονεγάσκους και το ζητούμενο φυσικά για τους πειραιώτες είναι να κάνουν το 3-0, να «σκουπίσουν» δηλαδή την αντίπαλό τους, «σφραγίζοντας» την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι σοβαρός και συγκεντρωμένος και αύριο βράδυ στο Πριγκιπάτο, όπως εμφανίστηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς. Όχι μόνο επειδή μια ήττα από την Μονακό των οκτώ παικτών θα «χτυπήσει» άσχημα, αλλά και για έναν ακόμα πολύ σημαντικό λόγο.

Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για ένα απρόοπτο, για έναν τραυματισμό όσο η σειρά συνεχίζεται και φυσικά δεν είναι ώρα για απώλειες των «ερυθρόλευκων». Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να μπει σ’ ένα ρίσκο τέταρτου αγώνα κι αυτό το ξέρει καλά και ο προπονητής αλλά και οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού.

Τα πράγματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα και οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να κάνουν το βράδυ της Τρίτης το 3-0 στην σειρά και να τσεκάρουν έτσι την παρουσία τους στο final 4 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η κατάσταση των δύο ομάδων αλλά και η εικόνα των δύο πρώτων αγώνων, είναι ο «καθρέφτης» της σειράς και δεν χωρά αμφιβολία πως οι πρωταθλητές Ελλάδος έχουν τον πρώτο λόγο και στον αυριανό αγώνα.

Επειδή όμως όλα παίζουν τον ρόλο τους, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το αυριανό παιχνίδι θα διεξαχθεί σ’ ένα γήπεδο που δεν είναι και ότι καλύτερο για την ομάδα του Πειραιά κι αυτό το επισήμανε και ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας.

Είναι ένα γήπεδο που δεν «πάει» στον Ολυμπιακό κι αυτό σημαίνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή, ειδικά τώρα που η Μονακό θα παίξει όλα της τα «ρέστα», ακόμα και με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να «σκουπίσουν» αύριο βράδυ την Μονακό κι αυτός είναι ο στόχος με τον οποίο ταξίδεψαν στο Πριγκιπάτο οι πρωταθλητές Ελλάδος.