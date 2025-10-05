Λέτο: «Δεν αξίζαμε να χάσουμε από την ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή μέσα στην έδρα της Κηφισιάς με 3-2 με τον προπονητή της ομάδας των βορείων προαστίων Σεμπαστιάν Λέτο, να τονίζει στις δηλώσεις του πως δεν ήταν δίκαιο το αποψινό (5/10) αποτέλεσμα, καθώς σύμφωνα με εκείνον άξιζε τη νίκη.

Ο Λέτο παράλληλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι παίκτες της Κηφισιάς έπαιξαν σαν αγρίμια και υπογράμμισε ότι μετά από αυτή την ήττα η Κηφισιά πήρε ένα μάθημα για να αγωνίζεται με τον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος του κάθε ματς.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Λέτο:

«Δεν αξίζαμε να χάσουμε το σημερινό παιχνίδι. Παίξαμε εξαιρετικά, στις γραμμές, στα πρεσαρίσματα που είχαμε. Οι παίκτες μου ήταν σαν αγρίμια στον αγωνιστικό χώρο.

Απέναντι σε μία ομάδα, η οποία είναι πολύ μακριά από εμάς σε επίπεδο προϋπολογισμού και σε επίπεδο λύσεων, στο πρώτο ημίχρονο δεν φάνηκε τίποτα από αυτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτό που κάναμε λάθος ήταν να αφήσουμε την ΑΕΚ να παίξει ποδόσφαιρο. Όταν αφήνεις τον αντίπαλο να παίξει, στο τέλος βρίσκει αυτό που ψάχνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για εμάς, για τους παίκτες μου, προκειμένου να παίζουμε με την ίδια ένταση, τον ίδιο ρυθμό μέχρι το 90ο λεπτό.

Οι υπόλοιποι παίκτες πρέπει να είναι έτοιμοι να δώσουν το 100%. Ο οποιοσδήποτε μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να δίνει το 100%. Είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρουμε όλοι και θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά».