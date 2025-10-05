Νίκολιτς: «Η νίκη επί της Κηφισιάς πιο σημαντική και από αυτή επί της Αντερλεχτ»

Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Κηφισιά στο Περιστέρι, αλλά κατάφερε να γυρίσει το ματς και να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη για την ίδια με 3-2.

Μετά το τέλος του ματς, ο Μάρκο Νίκολιτς, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του και χαρακτήρισε αυτή τη νίκη τη σημαντικότερη από την ημέρα που ανέλαβε τις τύχες της Ένωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα και στους φιλάθλους μας. Είναι τρεις πολύ σημαντικοί βαθμοί. Νιώθω χαζός που το λέω συνέχεια, αλλά πάμε αγώνα με τον αγώνα. Είπα στους παίκτες μου να έχουμε δυναμικό πνεύμα να πολεμάμε. Ό,τι πιο σημαντικό για εμένα αυτή η νίκη από την ημέρα που ήρθα. Πιο σημαντική και από τη νίκη επί της Άντερλεχτ.

Ήταν καταστροφική αρχή, λάθος πάσες, καθόλου καλή εμφάνιση.. Μετά το ημίωρο ανεβήκαμε και στο δεύτερο μέρος παρά τους 10 παίκτες συνεχίσαμε στο ίδιο τέμπο. Αξίζαμε τη νίκη 100%.

Είμαστε πρώτοι, τελείωσε το πρώτο τέταρτο του πρωταθλήματος και έχουμε την διακοπή. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ομάδα και να κάνουμε μικρά βήματα αλλά μπροστά»