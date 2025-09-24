Νίκολιτς: «Αυτό είναι το μοντέλο που θέλουμε να παίζουμε»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στην απόδοση που είχε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με τον Παναιτωλικό (νίκη με 2-1), έπλεξε το εγκώμιο του Δημήτρη Καλοσκάμη, ενώ αναφέρθηκε και στη διαιτησία.

Όσα είπε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Καλησπέρα και στους… πιστούς δημοσιογράφους που είναι εδώ. Άλλη μία νίκη. Έχουμε έξι βαθμούς στο Κύπελλο. Είμαστε 12 ματς αήττητοι. Παίξαμε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο. Το απήλαυσε ο κόσμος. Ο ρυθμός στην επανάληψη έπεσε. Το σημαντικό είναι ότι όλοι οι παίκτες είναι υγιείς. Έπαιξαν τα λεπτά που είχαμε σχεδιάσει. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν σε μία εργάσιμη ημέρα. Χαρά μας να παίζουμε σε αυτό το γήπεδο. Ήταν μία νίκη κι αυτό μετρά».

Αν το πρώτο ημίχρονο ήταν για την ΑΕΚ το καλύτερο που έχει κάνει ως τώρα;

«Ηταν εξαιρετική η εμφάνιση. Με δυναμικό ποδόσφαιρο. Όμορφο ποδόσφαιρο. Με πίεση ψηλά και συνδυασμούς. Έτσι είναι το μοντελό που θέλουμε να παίζουμε».

Για τον Καλοσκάμη:

«Να πούμε και ένα ευχάριστο: ο Καλοσκάμης πέτυχε το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ. Είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Έχει προοπτική. Όχι για 2-3 χρόνια, αλλά για πολλά περισσότερα. Έχει προοπτική όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Του εύχομαι τα καλύτερα».

Σήμερα ξεκίνησαν δύο από τους 11 που είχαν ξεκινήσει στη Λάρισα. Αν κάποια από τα παιδιά που έπαιξαν σήμερα σας έβαλαν σε σκέψης για την 11άδα ενόψει πρωταθλήματος;

«Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τον προπονητή και γενικά για την ομάδα, να έχουμε αυτά τα ευχάριστα διλήμματα. Το κακό θα ήταν να έχουμε αρνητικά διλλήματα. Είναι σημαντικό να έχουμε υγιή ανταγωνισμό. Και στη Λάρισα είπα θετικά πράγματα. Σήμερα ήθελα κάτι παραπάνω από κάποιους που μπήκαν αλλαγή. Κάποιοι ενδεχομένως να ξεκινήσουν στο επόμενο παιχνίδι».

Για την ετοιμότητα του Ζοάο Μάριο αλλά κι αν περιμένει επιστροφές για τον Βόλο;

«Ο Ζοάο πρόκειται για έναν εξαιρετικά ευφυή παίκτη. Είδαμε ότι είναι ευφυής παίκτης. Παίζει για την ομάδα και όχι για τον εαυτό του. Είναι σε υψηλό επίπεδο η φυσική του κατάσταση του Ζοάο Μάριο. Έχει παίξει 10 ματς με τη Μπεσίκτας. Είναι ένας απ’ αυτούς μαζί με τον Πιερό και τον Καλοσκάμη που με βάζουν στο θετικό δίλημμα. Οσο για τον Γκάτσι τον περιμένω από τον πάγκο να έρθει στα επόμενα 2-3 παιχνίδια. Οι Περέιρα και Ζίνι θα αργήσουν λίγο».

Από την εμπειρία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μετά απ’ όσα έγιναν στη Λάρισα και σήμερα, ένα σχόλιο για τη διαιτησία και πώς στην εισπράττει;

«Δεν έχει μιλήσει το κλαμπ, δεν θα ήθελα να σχολιάσω γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος τιμωρίας. Προτιμώ να είμαι με τους παίκτες μου και όχι στην… εξέδρα. Θα υπάρξει κάποιο σχόλιο όταν έχω πλήρη εικόνα. Όταν έρθει η στιγμή να μιλήσω θα το κάνω. Θα την επιλέξω εγώ αυτή τη στιγμή. Αν το ερώτημα εχει να κάνει με λάθη, είναι κατανοητό ότι όλοι κάνουν λάθη. Κι εγώ και οι παίκτες και οι διαιτητές. Είναι αρκετά νωρίς στη σεζόν για να μιλήσω. Αν υπάρχουν λάθη, ελπίζω να μην υπάρχει μία τάση για περισσότερα στις επόμενες αναμετρήσεις. Είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσουμε. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε με αυτές τις συνθήκες. Δεν θα βάλεις τα κλάματα, δεν έχουμε τέτοιο στυλ να παραπονούμαστε. Επικεντρωνόμαστε στο δικό μας παιχνίδι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Να πούμε και το ευχάριστο, με το πρώτο γκολ του Καλοσκάμη. Έχασε μια ευκαιρία με την ΑΕΛ, είναι ένα ταλέντο εξαιρετικό που αποτελεί την προοπτική για το μέλλον. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον ίδιο».