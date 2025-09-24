ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Ο Καλοσκάμης της έδωσε το τρίποντο (vids)

«Καθάρισε» τον Παναιτωλικό η ΑΕΚ! Με πρωταγωνιστή τον Καλοσκάμη που είχε γκολ και ασίστ, η Ένωση επικράτησε με 2-1 της ομάδας του Αγρινίου στην «Opap Arena» και συνεχίζει με το απόλυτο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson μετά από δύο αγωνιστικές. Εννιά αλλαγές είχε η εντεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε σχέση με το παιχνίδι στη Λάρισα καθώς διατηρήθηκαν στο αρχικό σχήμα μόνο οι Μουκουντί και Ελίασον, με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι πολύ καλοί στο πρώτο μέρος και να ρίχνουν ρυθμό στο δεύτερο.

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο μέρος βάζοντας από το ξεκίνημα τον Παναιτωλικό στην περιοχή του. Στο πρώτο τέταρτο η Ένωση είχε δύο καλές στιγμές με σουτ του Ζοάο Μάριο ενώ στο 19’ απείλησε ο Πιερό με κεφαλιά. Τελικά το γκολ ήρθε στο 26’ όταν ο Μάνταλος έκανε σέντρα, ο Καλοσκάμης πήρε την κεφαλιά προς το δεύτερο δοκάρι και με νέα κεφαλιά ο Πιερό έκανε το 1-0.

Η φάση ελέγχθηκε από το VAR για οφσάιντ του σκόρερ ο οποίος ήταν σε κανονική θέση και το γκολ μέτρησε. Μία κεφαλιά του Βίντα στο 30’ πέρασε παράλληλα με την εστία ενώ στο 43’ ο Ελίασον έκανε αδύναμο τελείωμα απέναντι από τον Ζίβκοβιτς. Στο 45+1’ ήρθε και το 2-0 για την ΑΕΚ, με τον Ζοάο Μάριο να στρώνει την μπάλα και τον Καλοσκάμη με υπέροχο πλασέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του ματς ήταν διαφορετική αφού η Ένωση έριξε ρυθμό και ο Παναιτωλικός πήρε μέτρα στο γήπεδο χάρη και στον Μπουχαλάκη που από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι, έδωσε άλλον αέρα στην ομάδα του. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν αρχικά με σουτ του Μίχαλακ στο 60’ ενώ στο 72’ είχαν διπλή ευκαιρία όταν ο Μπρινιόλι νίκησε τον Ενκολολό από κοντά και στη συνέχεια ο Βίντα έδιωξε σε σουτ του Ματσάν.

Τέσσερα λεπτά μετά η ΑΕΚ έχασε απίθανη ευκαιρία. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Βίντα πήρε την κεφαλιά, ο Ζίβκοβιτς απέκρουσε και σε κενό τέρμα ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Οι οπαδοί της Ένωσης φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Σέρβου φορ στη συνέχεια θέλοντας να τον εμψυχώσουν.

Κι αφού δεν τελείωσε το ματς εκεί η ΑΕΚ, στο τέλος ο Παναιτωλικός μπήκε ξανά στο παιχνίδι από την άσπρη βούλα. Ο Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι για χέρι του Βίντα, ο Αγκίρε εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 2-1 στο 90+1′, αλλά στα λεπτά που απέμεναν οι φιλοξενούμενοι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι περισσότερο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος (63′ Μαρίν), Ελίασον (63′ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (85′ Κουτέσα), Καλοσκάμης, Πιερό (63′ Γιόβιτς).

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κοντούρης (79′ Αγκίρε), Κόγιτς (38′ Μπουχαλάκης), Ενκολόλο, Ματσάν (87′ Νικολάου), Μίχαλακ (79′ Εστεμπάν), Άλεξιτς (79′ Σμυρλής).