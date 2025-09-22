Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Ζίνι – Πόσο θα μείνει εκτός…

Πρόβλημα με τον Ζίνι στην ΑΕΚ, με τον 23χρονο επιθετικό της Ένωσης να αποχωρεί από το ματς με το Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας και να αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα είναι μυικό, το το τεχνικό και ιατρικό τιμ της ομάδας δεν θέλει να ρισκάρει να πιέσει τον παίκτη να επιστρέψει και να προλάβει κάποια από τα επόμενα ματς της Ένωσης, μέχρι τη διακοπή και γι’ αυτό είναι πολύ πιθανό να είναι και πάλι στη διάθεση του Νίκολιτς μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, στις αρχές του επόμενου μήνα.

Κάπως έτσι, ο Ζίνι θα χάσει τα επόμενα τέσσερα ματς της ΑΕΚ, κόντρα σε Παναιτωλικό (εντός) για το κύπελλο, Βόλο (εντός) για το πρωτάθλημα, Τσέλιε (εκτός) για το Conference League και Κηφισιά (εκτός) και πάλι για το πρωτάθλημα.

«Σε συζητήσεις ΑΕΚ και Μουκουντί για ανανέωση της συνεργασίας τους»

Το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ φαίνεται πως διαπραγματεύεται ο Άρολντ Μουκουντί!

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας, Africafoot, το οποίο αποκαλύπτει τις συζητήσει ανάμεσα στην Ένωση και τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό, ενώ μάλιστα αναφέρουν πως ο παίκτης καλείται να πάρει σύντομα μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον της καριέρας του, αφού υπάρχουν ομάδες από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Αναλυτικά το δημοσίευμα για τον Μουκουντί

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έφτασαν στη συντακτική ομάδα του Africafoot, η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Καμερουνέζου διεθνούς στόπερ Άρολντ Μουκουντί. Ο 27χρονος «Αδάμαστος Λέων», που βρίσκεται στο κλαμπ από το 2022 και δεσμεύεται έως το καλοκαίρι του 2026, έχει καθιερωθεί ως η «κολώνα» της άμυνας των «κιτρινόμαυρων».

Ο πρώην παίκτης της Σεντ Ετιέν βρίσκεται στο στόχαστρο συλλόγων από τη Γερμανία, τη Ligue 1 και τη Ρωσία – ομάδων των οποίων τα ονόματα δεν έχουν διαρρεύσει, αλλά εμφανίζονται έτοιμες να κάνουν μεγάλες οικονομικές θυσίες για να τον αποκτήσουν.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, επιθυμεί να διατηρήσει στο ρόστερ της τον παίκτη, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 4 εκατ. ευρώ από το Transfermarkt. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία, δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε πώλησή του τον προσεχή χειμώνα.

Ο Μουκουντί, που έχει αγωνιστεί στο 100% των παιχνιδιών της ομάδας του από την αρχή της φετινής σεζόν, καλείται να πάρει σύντομα μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον της καριέρας του».