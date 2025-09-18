«Συζητούν για νέο συμβόλαιο ΑΕΚ και Μουκουντί»

Το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ φαίνεται πως διαπραγματεύεται ο Άρολντ Μουκουντί. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας, Africafoot, το οποίο αποκαλύπτει τις συζητήσεις ανάμεσα στην Ένωση και τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό, ενώ μάλιστα τονίζετι πως ο παίκτης καλείται να πάρει σύντομα μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον της καριέρας του, αφού υπάρχουν ομάδες από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του…

Τι αναφέρει το δημοσίευμα:

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έφτασαν στη συντακτική ομάδα του Africafoot, η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Καμερουνέζου διεθνούς στόπερ Άρολντ Μουκουντί. Ο 27χρονος «Αδάμαστος Λέων», που βρίσκεται στο κλαμπ από το 2022 και δεσμεύεται έως το καλοκαίρι του 2026, έχει καθιερωθεί ως η «κολώνα» της άμυνας των «κιτρινόμαυρων».

Ο πρώην παίκτης της Σεντ Ετιέν βρίσκεται στο στόχαστρο συλλόγων από τη Γερμανία, τη Ligue 1 και τη Ρωσία – ομάδων των οποίων τα ονόματα δεν έχουν διαρρεύσει, αλλά εμφανίζονται έτοιμες να κάνουν μεγάλες οικονομικές θυσίες για να τον αποκτήσουν.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, επιθυμεί να διατηρήσει στο ρόστερ της τον παίκτη, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 4 εκατ. ευρώ από το Transfermarkt. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία, δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε πώλησή του τον προσεχή χειμώνα.

Ο Μουκουντί, που έχει αγωνιστεί στο 100% των παιχνιδιών της ομάδας του από την αρχή της φετινής σεζόν, καλείται να πάρει σύντομα μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον της καριέρας του».