«Συζητούν για νέο συμβόλαιο ΑΕΚ και Μουκουντί»
ΑΕΚ και Αρόλντ Μουκουντί βρίσκονται σε επαφές για την ανενέωση της συνεργασίας τους, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Africafoot.
Το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ φαίνεται πως διαπραγματεύεται ο Άρολντ Μουκουντί. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας, Africafoot, το οποίο αποκαλύπτει τις συζητήσεις ανάμεσα στην Ένωση και τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό, ενώ μάλιστα τονίζετι πως ο παίκτης καλείται να πάρει σύντομα μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον της καριέρας του, αφού υπάρχουν ομάδες από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του…
Τι αναφέρει το δημοσίευμα:
«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έφτασαν στη συντακτική ομάδα του Africafoot, η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Καμερουνέζου διεθνούς στόπερ Άρολντ Μουκουντί. Ο 27χρονος «Αδάμαστος Λέων», που βρίσκεται στο κλαμπ από το 2022 και δεσμεύεται έως το καλοκαίρι του 2026, έχει καθιερωθεί ως η «κολώνα» της άμυνας των «κιτρινόμαυρων».
Ο πρώην παίκτης της Σεντ Ετιέν βρίσκεται στο στόχαστρο συλλόγων από τη Γερμανία, τη Ligue 1 και τη Ρωσία – ομάδων των οποίων τα ονόματα δεν έχουν διαρρεύσει, αλλά εμφανίζονται έτοιμες να κάνουν μεγάλες οικονομικές θυσίες για να τον αποκτήσουν.
Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, επιθυμεί να διατηρήσει στο ρόστερ της τον παίκτη, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 4 εκατ. ευρώ από το Transfermarkt. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία, δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε πώλησή του τον προσεχή χειμώνα.
Ο Μουκουντί, που έχει αγωνιστεί στο 100% των παιχνιδιών της ομάδας του από την αρχή της φετινής σεζόν, καλείται να πάρει σύντομα μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον της καριέρας του».
