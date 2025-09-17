Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1: Καθαρισε ο Πιερό για την Ένωση (vid)

Στον κάκιστο αγωνιστικό χώρο του «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Αιγάλεω για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Σκόρερ της Ένωσης ο Πιερό, σε ένα παιχνίδι που άπαντες είχαν ως πρώτο μέλημα να μην τραυματιστούν.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε τον Χρυσόπουλο αλλά και τον Καλοσκάμη που έκανε ντεμπούτο ως βασικός ενώ πρώτη συμμετοχή κατέγραψε και ο Ζοάο Μάριο που έπαιξε για περίπου μισή ώρα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Με ενοχλήσεις αποχώρησε στην ανάπαυλα ο Ζίνι.

Το πρώτο ημίχρονο είχε ελάχιστες καλές στιγμές, με τους παίκτες της ΑΕΚ κυρίως να προσπαθούν να προσαρμοστούν στον αγωνιστικό χώρο που μόνο για ποδόσφαιρο δεν ήταν. Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο 23’ όταν ο Γκρούγιτς βρήκε ωραία τον Πενράις, εκείνος γύρισε από τα αριστερά και ο Πιερό σε κενό τέρμα έκανε το 0-1.

Από εκεί και πέρα είχε ΑΕΚ είχε ακόμη δύο καλές στιγμές με τον Πιερό στο πρώτο μέρος ενώ το Αιγάλεω απείλησε με μία κεφαλιά του Κουϊρουκίδη ενώ γενικά ήταν ακίνδυνος. Οι «κιτρινόμαυροι» προσπαθούσαν να βάλουν την μπάλα κάτω και να παίξουν, αλλά ήταν πρακτικά αδύνατο.

Με μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους ξεκίνησε το δεύτερο μέρος όταν στο 54’ ο Ελίασον έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, αλλά ο Πιερό από κοντά δεν βρήκε καλά την μπάλα. Τέσσερα λεπτά μετά το Αιγάλεω «άγγιξε» την ισοφάριση, αλλά το πλασέ του Κουϊρουκίδη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 59’ η ΑΕΚ απάντησε καθώς από ωραία προσπάθεια και γύρισμα του Ελίασον από τα δεξιά, ο Καλοσκάμης σούταρε, αλλά ο τερματοφύλακας του Αιγάλεω απέκρουσε σωτήρια. Τελευταία καλή στιγμή ήταν στο 77′ όταν ο Πιερό βρήκε κάθετα τον Ζοάο Μάριο, αλλά εκείνος καθυστέρησε, κλείστηκε και κόπηκε από τους αμυντικούς.

Οι συνθέσεις

Αιγάλεω (Σταύρος Μπαϊράμης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Ουνγιαλίδης (46′ Βάρκας), Κωστόπουλος, Τάτσης, Καραμπάς (61′ Ξενιτίδης), Τακεσιάν (61′ Γιαννίκος), Τσιλιγγίρης (72′ Αθανασακόπουλος), Κουϊρουκίδης (72′ Κωστέας)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Βίντα, Χρυσόπουλος, Οντουμπάτζο (60′ Κοσίδης), Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης (60′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (60′ Πινέδα), Ζίνι (46′ Ελίασον), Πιερό